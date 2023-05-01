Окупанти залишили деякі позиції у Бахмуті: карта бойових дій на 1 травня 2023 та ситуація на фронті

У зв’язку з останніми подіями карта бойових дій привертає до себе дедалі більше уваги. Більшість українців щодня спостерігає за змінами на ній.

На цій карті ми можемо побачити, як наполегливо та мужньо працюють наші ЗСУ. Вони стримують атаки ворога, відбивають позиції та намагаються прогнати окупантів якомога далі.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни, спираючись на дані Генштабу ЗСУ, зазначають, що 30 квітня російські війська не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також, за словами, речника Нацгвардії України Руслана Музичука, російські війська використовують більше артилерії, але проводять менше штурмів у Куп’янську та Лиманському напрямку, ніж у Бахмуті та Мар’їнці.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 травня 2023 року

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 30 квітня працював на кількох напрямках в районах бойових дій. Він зазначив, що на Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог проводить атаки та намагається прорвати оборону.

— Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.

Ситуація доволі складна. Разом з тим на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції, — сказав Сирський.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору.

Сьогодні, близько 02:30 ночі, російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них знищили наші захисники.

Минулої доби противник завдав п’ять ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград.

Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи Збройних Сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковлівку та Кам’янське Запорізької області; а також Херсон, Одрадокам’янку та Білозерку Херсонської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині.

Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі шляхом ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК Вагнер, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу противника. Було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу Орлан-10, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.

Росія атакує не лише військових на фронті, а й мирне населення у тилу. Раніше ми розповідали про жорстокий обстріл Павлограда 30 квітня.

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