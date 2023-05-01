Окупанти залишили деякі позиції у Бахмуті: карта бойових дій на 1 травня 2023 та ситуація на фронті

У зв’язку з останніми подіями карта бойових дій привертає до себе дедалі більше уваги. Більшість українців щодня спостерігає за змінами на ній.
На цій карті ми можемо побачити, як наполегливо та мужньо працюють наші ЗСУ. Вони стримують атаки ворога, відбивають позиції та намагаються прогнати окупантів якомога далі.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни, спираючись на дані Генштабу ЗСУ, зазначають, що 30 квітня російські війська не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також, за словами, речника Нацгвардії України Руслана Музичука, російські війська використовують більше артилерії, але проводять менше штурмів у Куп’янську та Лиманському напрямку, ніж у Бахмуті та Мар’їнці.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 30 квітня працював на кількох напрямках в районах бойових дій. Він зазначив, що на Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог проводить атаки та намагається прорвати оборону.
— Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.
Ситуація доволі складна. Разом з тим на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції, — сказав Сирський.
Ситуація доволі складна. Разом з тим на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції, — сказав Сирський.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору.
Сьогодні, близько 02:30 ночі, російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них знищили наші захисники.
Минулої доби противник завдав п’ять ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград.
Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.
Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі шляхом ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК Вагнер, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу противника. Було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу Орлан-10, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.
Росія атакує не лише військових на фронті, а й мирне населення у тилу. Раніше ми розповідали про жорстокий обстріл Павлограда 30 квітня.
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