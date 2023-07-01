Оккупационные войска продолжают убивать друг друга: карта боевых действий в Украине 1 июля в режиме онлайн

На карте боевых действий в Украине мы преимущественно привыкли видеть, как украинские защитники освобождают родные территории во время контрнаступления.

Однако новый день дарит неожиданные, но достаточно приятные сообщения с фронта, как, например, информация от Генштаба ВСУ о том, что российские оккупанты продолжают убивать друг друга.

Так, в Херсонской области одни захватчики подорвались на минах, которые поставили предыдущие. Но, к сожалению, все оккупанты так просто не исчезнут с нашей земли, поэтому помощь ВСУ актуальна, как всегда.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и добились успехов.

В то же время, российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке Авдеевка – Донецк. Сообщается также, что оккупанты в начале мая построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области.

Кроме того, крымская партизанская группировка Атеш заявила, что российские войска увеличивают свое присутствие в Армянске для защиты ключевых объектов инфраструктуры на севере Крыма.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив четыре зенитных управляемых ракеты ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено десять из 13 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

В целом за прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждены более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. Среди них Красные Лозы Черниговской области, Барановка и Свобода Сумской области, Уды, Гатище, Огурцово и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздолевка, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Очеретино, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковиевки, Благодатное, Угледар, Новоукраинки, Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга в поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до десяти военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией.

В то же время, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три состава боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.

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