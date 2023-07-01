Оккупационные войска продолжают убивать друг друга: карта боевых действий в Украине 1 июля в режиме онлайн

На карте боевых действий в Украине мы преимущественно привыкли видеть, как украинские защитники освобождают родные территории во время контрнаступления.
Однако новый день дарит неожиданные, но достаточно приятные сообщения с фронта, как, например, информация от Генштаба ВСУ о том, что российские оккупанты продолжают убивать друг друга.
Так, в Херсонской области одни захватчики подорвались на минах, которые поставили предыдущие. Но, к сожалению, все оккупанты так просто не исчезнут с нашей земли, поэтому помощь ВСУ актуальна, как всегда.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и добились успехов.
В то же время, российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке Авдеевка – Донецк. Сообщается также, что оккупанты в начале мая построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области.
Кроме того, крымская партизанская группировка Атеш заявила, что российские войска увеличивают свое присутствие в Армянске для защиты ключевых объектов инфраструктуры на севере Крыма.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив четыре зенитных управляемых ракеты ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено десять из 13 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.
В целом за прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждены более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 18 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. Среди них Красные Лозы Черниговской области, Барановка и Свобода Сумской области, Уды, Гатище, Огурцово и Дворичанское Харьковской области.
На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздолевка, Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Пивденное Донецкой области.
На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Очеретино, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковиевки, Благодатное, Угледар, Новоукраинки, Шахтерское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.
Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.
Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга в поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до десяти военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией.
В то же время, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один по зенитно-ракетному комплексу врага.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один по зенитно-ракетному комплексу врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три состава боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.
Интересуешься, почему контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, или зачем Украине истребители нового поколения F-16? Тогда читай интервью Валерия Залужного о темпах наступательных операций и необходимом для них вооружении.
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