Окупаційні війська продовжують вбивати один одного: карта бойових дій в Україні 1 липня в режимі онлайн

На карті бойових дій в Україні ми здебільшого звикли бачити, як українські захисники звільняють рідні території під час контрнаступу.

Однак новий день дарує неочікувані, але досить приємні повідомлення з фронту як, наприклад, інформація від Генштабу ЗСУ про те, що російські окупанти продовжують вбивати одне одного.

Так, на Херсонщині одні загарбники підірвались на мінах, які поставили попередні. Та, на жаль, усі окупанти так просто не зникнуть з нашої землі, тому допомога ЗСУ актуальна, як і завжди.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та досягли успіхів.

Водночас російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк. Повідомляється також, що окупанти на початку травня побудували дамбу на околиці Токмака в окупованій Запорізькій області.

Крім того, кримське партизанське угруповання Атеш заявило, що російські війська збільшують свою присутність в Армянську для захисту ключових об’єктів інфраструктури на півночі Криму.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено десять з 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Загалом протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад десять населених пунктів. Серед них Красні Лози Чернігівської області, Баранівка і Свобода Сумської області, Уди, Гатище, Огірцеве та Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка на Харківщині.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Очеретине, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару в районі цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько десять населених пунктів, зокрема, це Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатне та Золота Нива Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївку, Благодатне, Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до десяти військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією.

Водночас, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

В населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника та один по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.

Цікавишся, чому контрнаступ йде повільніше, ніж очікувалось, або ж навіщо Україні винищувачі нового покоління F-16? Тоді читай інтерв’ю Валерія Залужного про тепми наступальних операцій та необхідне для них озброєння.

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