Актуальная карта боевых действий в Украине 2 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На фронте время идет по-другому. Нам кажется, что дни проходят быстро. А для бойцов каждая минута под обстрелами, словно вечность. Они делают все, чтобы мы, глядя на карту боевых действий, видели их работу.
Мы можем наблюдать, как украинские военные героически сдерживают рубежи и не дают оккупантам продвигаться дальше. А также — как они небольшими шагами возвращают наши родные земли.
Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий онлайн и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы знать ситуацию на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российские чиновники снова переоценивают российские военные возможности для продвижения в Донецкой области в короткий промежуток времени. Кроме этого, войска РФ могут заменить израсходованные силы ПВК Вагнера, передислоцировав их из Бахмута на линию фронта на юге Украины.
В ISW пишут, что, вероятно, российские войска предпочитают диверсионную и разведывательную деятельность над территориями на юге Украины.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток оккупанты нанесли два ракетных и два авиационных удара по Украине. Совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Враг активно ведет разведку и в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка войск противника.
В то же время в приграничных с Украиной районах враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.
Все чаще эксперты и политики говорят о новом возможном наступлении России. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, возможно ли новое наступление РФ.
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