Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 2 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 февраля 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні 02.02.2023 онлайн

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Карта бойових дій в Україні 02.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 2 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:35
Перехоплені розмови окупантів: скаржаться на втрати на фронті
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Михайло Подоляк про ефективність флешмобу #freetheleopards
Как леопардовый флешмоб помог Украине получить немецкие танки — ответ Подоляка
Больше видео
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