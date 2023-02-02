Актуальная карта боевых действий в Украине 2 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На фронте время идет по-другому. Нам кажется, что дни проходят быстро. А для бойцов каждая минута под обстрелами, словно вечность. Они делают все, чтобы мы, глядя на карту боевых действий, видели их работу.

Мы можем наблюдать, как украинские военные героически сдерживают рубежи и не дают оккупантам продвигаться дальше. А также — как они небольшими шагами возвращают наши родные земли.

Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий онлайн и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы знать ситуацию на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российские чиновники снова переоценивают российские военные возможности для продвижения в Донецкой области в короткий промежуток времени. Кроме этого, войска РФ могут заменить израсходованные силы ПВК Вагнера, передислоцировав их из Бахмута на линию фронта на юге Украины.

В ISW пишут, что, вероятно, российские войска предпочитают диверсионную и разведывательную деятельность над территориями на юге Украины.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток оккупанты нанесли два ракетных и два авиационных удара по Украине. Совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Враг активно ведет разведку и в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка войск противника.

В то же время в приграничных с Украиной районах враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов.

На Купянском направлении огневого воздействия подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

направлении огневого воздействия подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. На Лиманском направлении противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области.

направлении противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области. На Бахмутском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении под артиллерийскими обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

направлении под артиллерийскими обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное и Новоданиловка на Запорожье.

направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное и Новоданиловка на Запорожье. На Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы попали Херсон, а также Дмитровка Николаевской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

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