Актуальна карта бойових дій в Україні 2 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На фронті час іде інакше. Нам здається, що дні минають швидко. А для бійців кожна хвилина під обстрілами, ніби вічність. Вони роблять усе, щоб ми, дивлячись на карту бойових дій, бачили їхню роботу.

Ми можемо спостерігати, як українські військові героїчно стримують рубежі та не дають окупантам просуватися далі. А також як вони малими кроками повертають наші рідні землі.

Пропонуємо тобі поглянути на карту бойових дій онлайн та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб знати ситуацію на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розміщені підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські чиновники знову переоцінюють російські військові можливості для просування в Донецькій області за короткий проміжок часу. Крім цього, війська РФ можуть замінити витрачені сили ПВК Вагнера, передислокувавши їх із Бахмута на лінію фронту на півдні України.

В ISW пишуть, що, ймовірно, російські війська віддають перевагу диверсійній та розвідувальній діяльності над територіями на півдні України.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби окупанти завдали два ракетні та два авіаційні удари по Україні. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворог активно веде розвідку та на окремих напрямках готується до наступу. Попри великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника.

Водночас у прикордонних з Україною районах, ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області.

На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Дедалі частіше експерти та політики говорять про новий можливий наступ Росії. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи можливий новий наступ РФ.

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