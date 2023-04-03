Украина

Эпицентр боевых действий остается в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 3 апреля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 апреля 2023, 09:00
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