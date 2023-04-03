Эпицентр боевых действий остается в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 3 апреля в режиме онлайн

Российские военные пытаются достичь успехов на карте боевых действий, но все их блицкриги проваливаются. Наши ВСУ держат оборону и делают все, чтобы враг не продвинулся вглубь страны.
Россияне не могут вести успешные бои с ВСУ, поэтому наносят удары по мирному населению. Вчера оккупанты обстреляли Константиновку с кассетными боеприпасами, погибли мирные жители. Но наши воины отомстят за каждое военное преступление россиян.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Также они продолжали атаковать Бахмут и его окрестности. Оккупанты снова вели наземные обстрелы на линии Авдеевка – Донецк.
Украинские войска нанесли удар HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — было отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ в срок до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.
Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, три позиции средств противовоздушной обороны и шесть других важных объектов врага.
В рядах ВСУ состоялась историческая реформа. Военных капелланов приравняли в правах к военнослужащим, получили звание, шевроны и свой флаг. Детальнее читай по ссылке.
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