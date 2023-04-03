Эпицентр боевых действий остается в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 3 апреля в режиме онлайн

Российские военные пытаются достичь успехов на карте боевых действий, но все их блицкриги проваливаются. Наши ВСУ держат оборону и делают все, чтобы враг не продвинулся вглубь страны.

Россияне не могут вести успешные бои с ВСУ, поэтому наносят удары по мирному населению. Вчера оккупанты обстреляли Константиновку с кассетными боеприпасами, погибли мирные жители. Но наши воины отомстят за каждое военное преступление россиян.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Также они продолжали атаковать Бахмут и его окрестности. Оккупанты снова вели наземные обстрелы на линии Авдеевка – Донецк.

Украинские войска нанесли удар HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — было отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак.

направлении враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак.

направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное.

направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное. На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ в срок до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

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Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, три позиции средств противовоздушной обороны и шесть других важных объектов врага.

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