Україна

Епіцентр бойових дій залишається на Донеччині: карта бойових дій в Україні 3 квітня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 09:00
Карта бойових дій в Україні 03.04.2023 онлайн

Більше відео
0:03:01
Яка ситуація у Гуляйполі: як живуть мешканці під обстрілами
У перервах між обстрілами знаходять сили усміхатися! Як живуть мешканці понівеченого Гуляйполя
0:01:47
Українські військові вчаться переходити від оборони у наступ
Від оборони до наступу! Тисячі українських бійців тренуються звільняти нашу землю від окупантів
0:03:35
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом
Військові звання, стяг та шеврони — перші 30 капеланів закінчили вишкіл: що зміниться для душпастирів
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки
Евакуація на бронекапсулі для всіх охочих! Як група Білий Янгол вивозить людей зі знищеної Авдіївки
Дивитись більше

Останні відео
0:01:49
Карта бойових дій в Україні 03.04.2023 онлайн

Епіцентр бойових дій залишається на Донеччині: карта бойових дій в Україні 3 квітня в режимі онлайн
0:03:01
Яка ситуація у Гуляйполі: як живуть мешканці під обстрілами
У перервах між обстрілами знаходять сили усміхатися! Як живуть мешканці понівеченого Гуляйполя
0:01:47
Українські військові вчаться переходити від оборони у наступ
Від оборони до наступу! Тисячі українських бійців тренуються звільняти нашу землю від окупантів
0:03:35
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом
Військові звання, стяг та шеврони — перші 30 капеланів закінчили вишкіл: що зміниться для душпастирів
0:02:46
жінка рятувала тварин у Миколаївській області
Їх викидали на смітник у пакетах: історія жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки
Евакуація на бронекапсулі для всіх охочих! Як група Білий Янгол вивозить людей зі знищеної Авдіївки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ до європейського інформаційного простору — в Україні запрацював закон Про медіа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Ворог продовжує зосереджувати сили на Донецькій області: карта бойових дій в Україні 2 квітня в режимі онлайн
0:19:53
Оборонці Горлівського напрямку
Воює за себе, сина та загиблого племінника: історії оборонців Горлівського напрямку
0:06:45
Охтирка
Хворий на рак дідусь партизанив на велосипеді для ЗСУ — неймовірні історії спротиву Охтирки
Більше відео
Яка ситуація у Гуляйполі: як живуть мешканці під обстрілами
Читати далі
У перервах між обстрілами знаходять сили усміхатися! Як живуть мешканці понівеченого Гуляйполя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь