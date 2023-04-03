Епіцентр бойових дій залишається на Донеччині: карта бойових дій в Україні 3 квітня в режимі онлайн

Російські військові намагаються зазнати успіхів на карті бойових дій, але всі їхні бліцкриги провалюються. Наші ЗСУ тримають оборону і роблять усе, щоб ворог не просунувся вглиб країни.
Росіяни не можуть вести успішні бої із ЗСУ, тому завдають ударів по мирному населенню. Вчора окупанти обстріляли Костянтинівку із касетними боєприпасами, загинули мирні мешканці. Але наші воїни помстяться за кожен воєнний злочин росіян.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Також вони продовжували атакувати Бахмут та його околиці. Окупанти знову вели наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.
Українські війська завдали удару HIMARS по залізничному депо в Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл, в термін до 1 червня поточного року, написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти.
Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, три позиції засобів протиповітряної оборони та шість інших важливих об’єктів ворога.
У лавах ЗСУ відбулася історична реформа. Військових капеланів прирівняли у правах до військовослужбовців, отримали звання, шеврони та свій стяг. Детальніше читай за посиланням.
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