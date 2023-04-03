Епіцентр бойових дій залишається на Донеччині: карта бойових дій в Україні 3 квітня в режимі онлайн

Російські військові намагаються зазнати успіхів на карті бойових дій, але всі їхні бліцкриги провалюються. Наші ЗСУ тримають оборону і роблять усе, щоб ворог не просунувся вглиб країни.

Росіяни не можуть вести успішні бої із ЗСУ, тому завдають ударів по мирному населенню. Вчора окупанти обстріляли Костянтинівку із касетними боєприпасами, загинули мирні мешканці. Але наші воїни помстяться за кожен воєнний злочин росіян.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Також вони продовжували атакувати Бахмут та його околиці. Окупанти знову вели наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.

Українські війська завдали удару HIMARS по залізничному депо в Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Протягом доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни відбили понад 20 ворожих атак.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення.

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