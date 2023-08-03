Безрезультатные попытки врага восстановить положение: карта боевых действий в Украине 3 августа в режиме онлайн

Уже пятьсот двадцать шестые сутки идет полномасштабная война в Украине. Ежедневно украинцы проверяют карту боевых действий, ведь верят, что однажды все наши территории будут освобождены.

Все эти дни наши военные удерживают оборону и выбивают врага с занятых позиций. А украинцы, объединившись, помогают кто чем может. Кто-то закупает амуницию, кто-то пригоняет автомобили, кто-то поддерживает донатом. Все вместе мы победим врага!

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово, возле Кременной, вокруг Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на отдельных участках продвинулись вперед.

В то же время, российские гражданские все чаще “атакуют” военные пункты по всей России через, как утверждают российские источники, целевые мошеннические звонки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 3 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки Российская Федерация также нанесла удар иранским БпЛА типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 ударных БПЛА.

Враг нанес пять ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Сеньковка, Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Сеньковка, Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлинск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлинск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного — Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Спорное и Торск в Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного — Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Спорное и Торск в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области. На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки и Каменское Запорожской области.

направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Антоновки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенным пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львово, Кизомис и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, согласно распоряжению так называемого “МВД ДНР”, проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

Террористы получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск путем подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также наши защитники уничтожили девять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, три пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, один район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов.

Современная война — война технологий. Сейчас дроны помогают нашим военным в разведке и атаках на врага. Ранее мы рассказывали, как работает производство дронов в Украине.

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