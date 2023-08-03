Безрезультатные попытки врага восстановить положение: карта боевых действий в Украине 3 августа в режиме онлайн

Уже пятьсот двадцать шестые сутки идет полномасштабная война в Украине. Ежедневно украинцы проверяют карту боевых действий, ведь верят, что однажды все наши территории будут освобождены.
Все эти дни наши военные удерживают оборону и выбивают врага с занятых позиций. А украинцы, объединившись, помогают кто чем может. Кто-то закупает амуницию, кто-то пригоняет автомобили, кто-то поддерживает донатом. Все вместе мы победим врага!
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово, возле Кременной, вокруг Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на отдельных участках продвинулись вперед.
В то же время, российские гражданские все чаще “атакуют” военные пункты по всей России через, как утверждают российские источники, целевые мошеннические звонки.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки Российская Федерация также нанесла удар иранским БпЛА типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 ударных БПЛА.
Враг нанес пять ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, согласно распоряжению так называемого “МВД ДНР”, проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.
Террористы получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск путем подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
Террористы получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск путем подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также наши защитники уничтожили девять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, три пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, один район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов.
Современная война — война технологий. Сейчас дроны помогают нашим военным в разведке и атаках на врага. Ранее мы рассказывали, как работает производство дронов в Украине.
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