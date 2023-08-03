Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн

Уже п’ятсот двадцять шосту добу триває повномасштабна війна в Україні. Чи не щодня українці перевіряють карту бойових дій, адже вірять, що одного дня усі наші території будуть звільнені.
Усі ці дні наші військові тримають оборону та вибивають ворога із зайнятих позицій. А українці, об’єднавшись, допомагають, хто чим може. Хтось закуповує амуніцію, хтось приганяє автомобілі, хтось підтримує донатом. Усі разом ми переможемо ворога!
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Кремінної, навколо Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на окремих ділянках просунулися вперед.
Водночас російські цивільні дедалі частіше “атакують” військові пункти по всій Росії через, як стверджують російські джерела, цільові шахрайські дзвінки.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби Російська Федерація також завдала удару іранськими БпЛА типу Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА.
Ворог завдав п’ять ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого “МВС ДНР”, проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.
Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ шляхом підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.
Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ шляхом підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, наші захисники знищили дев’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, три пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога.
Сучасна війна — війна технологій. Зараз дрони допомагають нашим військовим у розвідці та атаках на ворога. Раніше ми розповідали, як працює виробництво дронів в Україні.
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