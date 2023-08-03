Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн

Уже п’ятсот двадцять шосту добу триває повномасштабна війна в Україні. Чи не щодня українці перевіряють карту бойових дій, адже вірять, що одного дня усі наші території будуть звільнені.

Усі ці дні наші військові тримають оборону та вибивають ворога із зайнятих позицій. А українці, об’єднавшись, допомагають, хто чим може. Хтось закуповує амуніцію, хтось приганяє автомобілі, хтось підтримує донатом. Усі разом ми переможемо ворога!

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Кремінної, навколо Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на окремих ділянках просунулися вперед.

Водночас російські цивільні дедалі частіше “атакують” військові пункти по всій Росії через, як стверджують російські джерела, цільові шахрайські дзвінки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби Російська Федерація також завдала удару іранськими БпЛА типу Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА.

Ворог завдав п’ять ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута, Грабовське Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки й Спірного — Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Біла Гора, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Макарівки. Здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве, Рівнопіль і Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Антонівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка, Львове, Кізомис та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого “МВС ДНР”, проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ шляхом підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, наші захисники знищили дев’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, три пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога.

Сучасна війна — війна технологій. Зараз дрони допомагають нашим військовим у розвідці та атаках на ворога. Раніше ми розповідали, як працює виробництво дронів в Україні.

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