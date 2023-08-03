Україна

Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 09:00
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн

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