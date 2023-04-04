Бахмут, Авдеевка и Марьинка — в эпицентре внимания врага: карта боевых действий в Украине 4 апреля в режиме онлайн

Атаки россиян продолжаются, мы видим это на карте боевых действий. Также продолжается и наша борьба против этого кровожадного врага.
Сколько еще продлится война и когда закончится, не сможет точно определить ни политолог, ни гадалка.
Однако каждый человек в мире может повлиять на то, как все закончится. Ведь победа Украины — это не простая утренняя пробежка, а настоящий супермарафон. Поэтому настойчивость и смелость будут кстати.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что убийство пропагандиста Татарова в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью большей модели эскалации российских внутренних конфликтов с участием Пригожина и группы Вагнера.
Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве милблогеров, что в конечном счете может быть полезным для усилий Кремля консолидировать контроль над информационным пространством в РФ.
Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве милблогеров, что в конечном счете может быть полезным для усилий Кремля консолидировать контроль над информационным пространством в РФ.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес три ракетных и 17 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны и героизма каждого воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка Харьковской области.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области, Крахмальное Луганской области, Терны и Серебрянка Донецкой области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское.
Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника.
Одновременно с боевыми действиями продолжаются обмены пленными. Читай, как 3 апреля домой из плена вернулись еще 12 украинцев и что о них известно.
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