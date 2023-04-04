Украина

Бахмут, Авдеевка и Марьинка — в эпицентре внимания врага: карта боевых действий в Украине 4 апреля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 апреля 2023, 06:00
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