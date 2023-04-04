Бахмут, Авдеевка и Марьинка — в эпицентре внимания врага: карта боевых действий в Украине 4 апреля в режиме онлайн

Атаки россиян продолжаются, мы видим это на карте боевых действий. Также продолжается и наша борьба против этого кровожадного врага.

Сколько еще продлится война и когда закончится, не сможет точно определить ни политолог, ни гадалка.

Однако каждый человек в мире может повлиять на то, как все закончится. Ведь победа Украины — это не простая утренняя пробежка, а настоящий супермарафон. Поэтому настойчивость и смелость будут кстати.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что убийство пропагандиста Татарова в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью большей модели эскалации российских внутренних конфликтов с участием Пригожина и группы Вагнера.

Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве милблогеров, что в конечном счете может быть полезным для усилий Кремля консолидировать контроль над информационным пространством в РФ.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес три ракетных и 17 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны и героизма каждого воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области, Крахмальное Луганской области, Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское.

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника.

Одновременно с боевыми действиями продолжаются обмены пленными. Читай, как 3 апреля домой из плена вернулись еще 12 украинцев и что о них известно.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!