Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка — в епіцентрі уваги ворога: карта бойових дій в Україні 4 квітня в режимі онлайн

Атаки росіян продовжуються, ми бачимо це на карті бойових дій. Так само триває наша боротьба проти цього кровожерливого ворога.

Скільки ще триватиме ця війна та коли скінчиться, не зможе визначити точно ані політолог, ані ворожка.

Однак кожна людина у світі може вплинути на те, як все скінчиться. Адже перемога України — це не проста ранкова пробіжка, а справжній супермарафон. Тож наполегливість та сміливість стануть у пригоді.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вбивство пропагандиста Татарова у барі Пригожина, ймовірно, є частиною більшої моделі ескалації російських внутрішніх конфліктів за участі Пригожина та групи Вагнера.

Вбивство вже поглиблює розкол у російському просторі мілблогерів, що зрештою може бути корисним для зусиль Кремля консолідувати контроль над інформаційним простором у РФ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито понад 45 атак противника.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області, Крохмальне Луганської області, Терни й Серебрянка на Донеччині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

Підрозділи сил оборони України протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Водночас ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Авіація сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника.

Водночас з бойовими діями тривають й обміни полоненими. Читай, як 3 квітня з полону повернулися ще 12 українців та що про них відомо.

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