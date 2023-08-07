Оккупанты скрывают потери тайными захоронениями: карта боевых действий в Украине 7 августа в режиме онлайн

Для нас изменения на карте боевых действий — это несколько сантиметров, которые изменили цвет и отметки, чему мы, конечно, радуемся. Для наших военных — это месяцы тяжелой работы, дни, проведенные в окопах, сложные бои и потери.

Украинские военные имеют стабильные успехи и продвигаются в контрнаступлении взвешенно и уверенно. Делают все, что в их силах, чтобы наша страна была свободна от оккупантов.

Предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Запорожья — Донецкой области и на западе Запорожской области.

Кроме этого, Российские оккупационные власти в Украине продолжают налаживать институциональные связи между российскими и украинскими структурами управления и социальными службами в оккупированной Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелка, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области.

направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелка, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеривка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеривка, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздоловка Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка и Северное Донецкой области.

направлении Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Возле последнего населенного пункта враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Возле последнего населенного пункта враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Отрадное, Благодатное и Ровнополье Донецкой области.

направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Отрадное, Благодатное и Ровнополье Донецкой области. На Запорожском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Левадное, Красное, Железнодорожное, Павловка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Левадное, Красное, Железнодорожное, Павловка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Михайловка, Республиканец, Львово, Днепровское, Огромное и Новодмитровка Херсонской области.

Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. Так, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ. Тела были похоронены на двух локациях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Сейчас уничтожать врага помогают дроны, они производят разведку, а также могут сбросить небольшой снаряд на оккупантов. Ранее мы рассказывали, как делают дроны в Украине.

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