Оккупанты скрывают потери тайными захоронениями: карта боевых действий в Украине 7 августа в режиме онлайн

Для нас изменения на карте боевых действий — это несколько сантиметров, которые изменили цвет и отметки, чему мы, конечно, радуемся. Для наших военных — это месяцы тяжелой работы, дни, проведенные в окопах, сложные бои и потери.
Украинские военные имеют стабильные успехи и продвигаются в контрнаступлении взвешенно и уверенно. Делают все, что в их силах, чтобы наша страна была свободна от оккупантов.
Предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Запорожья — Донецкой области и на западе Запорожской области.
Кроме этого, Российские оккупационные власти в Украине продолжают налаживать институциональные связи между российскими и украинскими структурами управления и социальными службами в оккупированной Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. Так, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ. Тела были похоронены на двух локациях.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Сейчас уничтожать врага помогают дроны, они производят разведку, а также могут сбросить небольшой снаряд на оккупантов. Ранее мы рассказывали, как делают дроны в Украине.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!