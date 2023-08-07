Окупанти приховують втрати таємними похованнями: карта бойових дій в Україні 7 серпня в режимі онлайн

Для українців зміни на карті бойових дій — це кілька сантиметрів, що змінили колір та позначки, чому ми, звісно, радіємо. Для наших військових — це місяці тяжкої роботи, дні, проведені в окопах, складні бої та втрати.

Українські військові мають стабільні успіхи й просуваються у контрнаступі виважено та впевнено. Роблять усе, що в їхніх силах, щоб наша країна була вільною від окупантів.

Пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Запоріжжя — Донецької області та на заході Запорізької області.

Крім цього, Російська окупаційна влада в Україні продовжує налагоджувати інституційні зв’язки між російськими та українськими структурами управління та соціальними службами в окупованій Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Сидорівка, Студенок, Басівка, Велика Писарівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Біля останнього населеного пункту ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Одрадне, Благодатне і Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Червоне, Залізничне, Павлівка, П’ятихатки та Кам’янське Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка Херсонської області.

Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було поховано на двох локаціях.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Зараз знищувати ворога допомагають дрони, вони проводять розвідку, а також можуть скинути невеличкий снаряд на окупантів. Раніше ми розповідали, як виготовляють дрони в Україні.

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