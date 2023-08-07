Окупанти приховують втрати таємними похованнями: карта бойових дій в Україні 7 серпня в режимі онлайн

Для українців зміни на карті бойових дій — це кілька сантиметрів, що змінили колір та позначки, чому ми, звісно, радіємо. Для наших військових — це місяці тяжкої роботи, дні, проведені в окопах, складні бої та втрати.
Українські військові мають стабільні успіхи й просуваються у контрнаступі виважено та впевнено. Роблять усе, що в їхніх силах, щоб наша країна була вільною від окупантів.
Пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Запоріжжя — Донецької області та на заході Запорізької області.
Крім цього, Російська окупаційна влада в Україні продовжує налагоджувати інституційні зв’язки між російськими та українськими структурами управління та соціальними службами в окупованій Україні.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було поховано на двох локаціях.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.
Зараз знищувати ворога допомагають дрони, вони проводять розвідку, а також можуть скинути невеличкий снаряд на окупантів. Раніше ми розповідали, як виготовляють дрони в Україні.
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