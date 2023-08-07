Україна

Окупанти приховують втрати таємними похованнями: карта бойових дій в Україні 7 серпня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 09:05
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн

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