Люди

Ремонтують танки прямо на передовій: золоті руки бійців 32-ї окремої механізованої бригади рятують машини

Оксана Михайлова 05 Серпня 2023, 21:00

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