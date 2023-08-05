Ремонтують танки прямо на передовій: золоті руки бійців 32-ї окремої механізованої бригади рятують машини

Техніка не має підвести людей під кулями та ракетами. І ця ноша лягає на тих, хто її ремонтує. У 32-й бригаді бійці організували ремонтну групу прямо поблизу фронту.

Це дуже заощаджує час, бо машини не треба буксирувати далеко. І лагодять танки буквально за лічені дні.

Вадим робить усе, аби техніка солдатів не підвела. Він — ремонтник танків. Так сталося, що мріяв про це з юності.

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Пішов у військове училище, бо мета була — стати офіцером-ремонтником. Тому моя мрія виповнилася, — розповідає заступник командира з озброєння танкової роти Вадим Кондрашов.

Потім працював і поліцейським, і юристом. А після 24 лютого добровольцем пішов на війну. Зібрав навколо хлопців, як кажуть, з руками. І щоб не ганяти машини глибоко в тил, ремонтують їх прямо на передовій.

На рахунку Вадима та його бригади щонайменше 20 машин. Допомагають бійці, які не мають спеціальної освіти, але мають хист. Машини потрапляють під обстріли й ламаються, бо фронтові дороги — випробування навіть для танків.

Найчастіше ремонтують систему наведення, заряджання і все, що, пов’язане з двигунами та управлінням. Усе має працювати добре.

Коли треба налаштувати точні агрегати — викликають фахівців із заводу. Дмитро каже, що максимально все вирішують на місці.

Вадим радий, що машини знову в строю і будуть звільняти Україну. Він на фронті заради своїх чотирьох дітей. Дуже ними пишається, бо поки захищає Україну на передовій, вони це роблять на спортивній арені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як військові хірурги витягають бійців з того світу.

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