Ремонтируют танки прямо на передовой: золотые руки бойцов 32-й отдельной механизированной бригады спасают машины

Техника не должна подвести людей под пулями и ракетами. И эта ноша ложится на тех, кто ее ремонтирует. В 32-й бригаде бойцы организовали ремонтную группу прямо возле фронта.

Это очень экономит время, потому что машины не нужно буксировать далеко. И чинят танки буквально за считанные дни.

Вадим делает все, чтобы техника солдат не подвела. Он — ремонтник танков. Так случилось, что мечтал об этом с юности.

Сейчас также смотрят

Пошел в военное училище, потому что цель была — стать офицером-ремонтником. Поэтому моя мечта исполнилась, — рассказывает заместитель командира по вооружению танковой роты Вадим Кондрашов.

Затем работал и полицейским, и юристом. А после 24 февраля добровольцем пошел на войну. Собрал вокруг ребят, как говорится, с руками. И чтобы не гонять машины глубоко в тыл, ремонтируют их прямо на передовой.

На счету Вадима и его бригады не менее 20 машин. Помогают бойцы, не имеющие специального образования, но имеющие сноровку. Машины попадают под обстрелы и ломаются, потому что фронтовые дороги — испытание даже для танков.

Чаще всего ремонтируют систему наводки, зарядки и все, что связано с двигателями и управлением. Все должно хорошо работать.

Когда нужно настроить точные агрегаты — вызывают специалистов с завода. Дмитрий говорит, что максимально решают все на месте.

Вадим рад, что машины снова в строю и будут освобождать Украину. Он на фронте ради своих четырех детей. Очень ими гордится, потому что пока защищает Украину на передовой, они это делают на спортивной арене.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как военные хирурги вытаскивают бойцов из того света.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!