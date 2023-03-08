Безуспешные штурмы и постоянные обстрелы: карта боевых действий в Украине 8 марта в режиме онлайн

Украинские воины — будущее целой нации. Будущее, которое каждый день у нас отнимает наш извечный враг, не оставляющий попыток изменить ситуацию на карте боевых действий и поработить весь мир.

Он убивает и продолжает угрожать убийствами. Он несет только смерть. Но лучший способ победить и сохранить память о тех, кто ему противостоит — продолжать бороться.

А также строить Украину и быть ее достойными тех, кто положил за независимость свои жизни.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Украина продолжит защищать Бахмут.

Бахмут по своей сути не значим с операционной или стратегической точки зрения, как ISW отмечал ранее. Но украинская борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за текущего состава российских сил, расположенных в этом районе.

Бахмутское сражение может привести к серьезной деградации наиболее мощных сил группы Вагнера, лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных и тяжелых для замены ударных войск.

Также сообщается, что захваченное российское военное пособие свидетельствует о том, что российские войска намерены использовать новые элементы “штурмового отряда” в городских боях.

В то же время, российское военное командование не может должным образом вооружить свои силы, несмотря на то, что они все чаще вступают в ближние бои в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

В течение суток противник нанес 19 авиационных и один ракетный удар, а также пять обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области. А также Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское в Сумской области и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут.

Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут.

Вражеским обстрелам подверглись Зализнянское, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

А также Дорожное, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Белозерка и Станислав Херсонской области и Херсон. Всего районы 30 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один российский зенитный ракетный комплекс ПВО Бук-М1-2 и три района сосредоточения живой силы противника.

Также достижением Украины всегда можно считать возвращение наших героев из плена. Читай детали обмена пленными 7 марта.

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