Безуспешные штурмы и постоянные обстрелы: карта боевых действий в Украине 8 марта в режиме онлайн

Украинские воины — будущее целой нации. Будущее, которое каждый день у нас отнимает наш извечный враг, не оставляющий попыток изменить ситуацию на карте боевых действий и поработить весь мир.
Он убивает и продолжает угрожать убийствами. Он несет только смерть. Но лучший способ победить и сохранить память о тех, кто ему противостоит — продолжать бороться.
А также строить Украину и быть ее достойными тех, кто положил за независимость свои жизни.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что Украина продолжит защищать Бахмут.
Бахмут по своей сути не значим с операционной или стратегической точки зрения, как ISW отмечал ранее. Но украинская борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за текущего состава российских сил, расположенных в этом районе.
Бахмутское сражение может привести к серьезной деградации наиболее мощных сил группы Вагнера, лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных и тяжелых для замены ударных войск.
Бахмутское сражение может привести к серьезной деградации наиболее мощных сил группы Вагнера, лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных и тяжелых для замены ударных войск.
Также сообщается, что захваченное российское военное пособие свидетельствует о том, что российские войска намерены использовать новые элементы “штурмового отряда” в городских боях.
В то же время, российское военное командование не может должным образом вооружить свои силы, несмотря на то, что они все чаще вступают в ближние бои в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
В течение суток противник нанес 19 авиационных и один ракетный удар, а также пять обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.
В течение суток противник нанес 19 авиационных и один ракетный удар, а также пять обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области. А также Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское в Сумской области и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двуречная и Западное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.
Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут.
На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут.
Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут.
Вражеским обстрелам подверглись Зализнянское, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.
Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.
А также Дорожное, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Белозерка и Станислав Херсонской области и Херсон. Всего районы 30 населенных пунктов.
Авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один российский зенитный ракетный комплекс ПВО Бук-М1-2 и три района сосредоточения живой силы противника.
Также достижением Украины всегда можно считать возвращение наших героев из плена. Читай детали обмена пленными 7 марта.
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