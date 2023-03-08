Безуспішні штурми та постійні обстріли: карта бойових дій в Україні 8 березня в режимі онлайн

Українські воїни — майбутнє цілої нації. Майбутнє, яке щодня забирає наш одвічний ворог, який не полишає спроб змінити ситуацію на карті бойових дій та поневолити увесь світ.

Він вбиває та продовжує погрожувати вбивствами. Він несе лише смерть. Та найкращий спосіб перемогти та зберегти пам’ять про тих, хто йому протистоїть — продовжувати битись.

А також розбудовувати Україну та бути гідними тих, хто поклав за незалежність свої життя.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Україна продовжить захищати Бахмут.

Бахмут за своєю суттю не є значущим з операційної чи стратегічної точки зору, як ISW зазначав раніше. Та українська боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил, розташованих у цьому районі.

Бахмутська битва може призвести до серйозної деградації найбільш потужних сил групи Вагнера, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ.

Також повідомляється, що захоплений російський військовий посібник свідчить про те, що російські війська мають намір використовувати новостворені елементи “штурмового загону” у міських боях.

Водночас російське військове командування не може належним чином озброїти свої сили, незважаючи на те, що вони все частіше вступають у ближні бої в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та один ракетний удар, а також п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області. А також Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут.

Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут.

Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка.

Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Таврійське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове і Кам’янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області.

А також Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка та Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Загалом, райони 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один російський зенітний ракетний комплекс ППО Бук-М1-2 та три райони зосередження живої сили противника.

Також досягненням України завжди можна вважати повернення наших героїв з полону. Читай деталі обміну полоненими 7 березня.

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