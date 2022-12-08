Актуальная карта боевых действий в Украине 8 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне надеются истощить украинский народ жестокими атаками на гражданское население. Но вместо этого исчерпывают свои резервы, не имея предела в кровавой бессмысленной агрессии.

Опасность подстерегает нас на каждом шагу, поэтому очень важно не забывать о войне даже в относительно спокойных регионах.

Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 декабря 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ, вероятно, недавно добились успехов в северо-восточной части Харьковской области.

Российские силы в свою очередь проводили ограниченные атаки и оборонялись от украинских контрнаступательных действий. Оккупанты вели наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.

Пропагандистские российские источники утверждают, что захватчики продвинулись на незначительную территорию близ Бахмута, но им не удалось окружить город.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли ракетные удары и атаки с помощью БПлА по жилым домам и другим гражданским объектам Коростеня Житомирской области и ряда населенных пунктов Запорожской области.

Кроме того, захватчики обстреляли из РСЗО жилые кварталы города Курахово Донецкой области.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Однако на полигонах в Беларуси идет подготовка подразделений противника. На Слобожанском направлении противник удерживает свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии территорию недалеко от Стрелечьей, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов и Чугуновки Харьковской области. На Купянском направлении россияне обороняются. Обстреляли из артиллерии районы населённых пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении противник обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области, и Терны, и Лиман Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачиваются на ведении наступательных действий. Обстреляли из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зализное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии и минометов позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении россияне нанесли огневое поражение вблизи Времевки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Зализничного в Запорожье. На Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более десяти населенных пунктов, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности Херсона.

Авиация Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

За сутки наши защитники сбили ударный БпЛА типа Shahed-136.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:

три пункта управления;

два района сосредоточения личного состава;

район сосредоточения артиллерии;

два склада боеприпасов оккупантов.

Россияне продолжают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Смотри про недавний массированный обстрел Никополя. Захватчики выпустили по городу 50 снарядов.

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