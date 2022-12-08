Актуальная карта боевых действий в Украине 8 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне надеются истощить украинский народ жестокими атаками на гражданское население. Но вместо этого исчерпывают свои резервы, не имея предела в кровавой бессмысленной агрессии.
Опасность подстерегает нас на каждом шагу, поэтому очень важно не забывать о войне даже в относительно спокойных регионах.
Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ, вероятно, недавно добились успехов в северо-восточной части Харьковской области.
Российские силы в свою очередь проводили ограниченные атаки и оборонялись от украинских контрнаступательных действий. Оккупанты вели наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
Пропагандистские российские источники утверждают, что захватчики продвинулись на незначительную территорию близ Бахмута, но им не удалось окружить город.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли ракетные удары и атаки с помощью БПлА по жилым домам и другим гражданским объектам Коростеня Житомирской области и ряда населенных пунктов Запорожской области.
Кроме того, захватчики обстреляли из РСЗО жилые кварталы города Курахово Донецкой области.
Ситуация на фронте по направлениям:
Авиация Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.
За сутки наши защитники сбили ударный БпЛА типа Shahed-136.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:
Россияне продолжают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Смотри про недавний массированный обстрел Никополя. Захватчики выпустили по городу 50 снарядов.
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