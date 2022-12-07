Курахово под огнем, восьмеро погибших: все, что известно на данный момент об обстреле города

Российские террористы, пришедшие на нашу землю убивать и калечить, снова причинили непоправимую боль украинцам.

Оккупанты нанесли мощный удар по Курахово в Донецкой области. По информации начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко, по меньшей мере шесть гражданских погибли, а пятеро ранены.

— Российские оккупанты наносили удар по центру. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома, — пишет Павел Кириленко в своем Telegram.

Очередное преступление россиян на нашей земле — фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ.

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Позже заместитель руководителя Офиса президент Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас известно уже о восьми погибших и пятерых раненых.

Также начальник ОВА Донецкой области обнародовал видео с места событий.

Также сегодня стало известно о трагедии в Новософиевке Запорожской области. Все детали читай в нашем материале.

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Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram