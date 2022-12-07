Україна

Курахове під вогнем, восьмеро загиблих: усе, що відомо на цю мить про обстріл міста

Богдана Макалюк, редакторка сайту Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 17:15
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