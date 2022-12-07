Курахове під вогнем, восьмеро загиблих: усе, що відомо на цю мить про обстріл міста

Російські терористи, які прийшли на нашу землю вбивати та калічити, знову завдали непоправного болю українцям.
Окупанти завдали потужного удару по Кураховому у Донецькій області. За інформацією начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, щонайменше шестеро цивільних загинуло, а п’ятеро — поранені.
Окупанти завдали потужного удару по Кураховому у Донецькій області. За інформацією начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, щонайменше шестеро цивільних загинуло, а п’ятеро — поранені.
— Російські окупанти завдавали удару по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки, — пише Павло Кириленко у своєму Telegram.
Черговий злочин росіян на нашій землі — фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь.
Пізніше заступник керівника Офісу президент України Кирило Тимошенко розповів, що зараз відомо вже про вісім загиблих та п’ятеро поранених.
Також начальник ОВА Донецької області оприлюднив відео з місця подій.
Також сьогодні стало відомо про трагедію у Новософіївці Запорізької області. Всі деталі читай у нашому матеріалі.
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Фото: Кирило Тимошенко / Telegram