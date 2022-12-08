Актуальна карта бойових дій в Україні 8 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни сподіваються виснажити український народ жорстокими атаками на цивільне населення. Але натомість вичерпують свої резерви, не маючи межі у кривавій безсенсовній агресії.

Небезпека підстерігає нас на кожному кроці, тому дуже важливо не забувати про війну навіть у відносно спокійних регіонах.

Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ЗСУ, ймовірно, досягли нещодавніх успіхів у північно-східній частині Харківської області.

Російські сили своєю чергою проводили обмежені атаки та оборонялись від українських контрнаступальних дій. Окупанти вели наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.

Пропагандистські російські джерела стверджують, що загарбники просунулись на незначну територію поблизу Бахмута, але їм не вдалось оточити місто.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали ракетних ударів та атак за допомогою БПлА по житлових будинках та інших цивільних об’єктах Коростеня Житомирської області та низки населених пунктів Запорізької області.

Крім того, загарбники обстріляли з РСЗВ житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Однак на полігонах у Білорусі триває підготовка підрозділів противника. На Слобожанському напрямку ворог утримує свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії територію неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни обороняються. Обстріляли з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник обстріляв з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни та Лиман Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджуються на веденні наступальних дій. Обстріляли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії та мінометів позиції українських військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку росіяни завдали вогневого ураження поблизу Времівки та Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад десять населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці Херсона.

Авіація України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.

За добу наші захисники збили ударний БпЛА типу Shahed-136.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:

три пункти управління;

два райони зосередження особового складу;

район зосередження артилерії;

два склади боєприпасів окупантів.

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Дивись про нещодавній масований обстріл Нікополя. Загарбники випустили по місту 50 снарядів.

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