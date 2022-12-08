Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 8 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 08.12.2022 онлайн

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Карта бойових дій в Україні 08.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 8 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:20
журналіст потрапив під обстріл
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