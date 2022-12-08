Актуальна карта бойових дій в Україні 8 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни сподіваються виснажити український народ жорстокими атаками на цивільне населення. Але натомість вичерпують свої резерви, не маючи межі у кривавій безсенсовній агресії.
Небезпека підстерігає нас на кожному кроці, тому дуже важливо не забувати про війну навіть у відносно спокійних регіонах.
Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ЗСУ, ймовірно, досягли нещодавніх успіхів у північно-східній частині Харківської області.
Російські сили своєю чергою проводили обмежені атаки та оборонялись від українських контрнаступальних дій. Окупанти вели наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
Пропагандистські російські джерела стверджують, що загарбники просунулись на незначну територію поблизу Бахмута, але їм не вдалось оточити місто.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали ракетних ударів та атак за допомогою БПлА по житлових будинках та інших цивільних об’єктах Коростеня Житомирської області та низки населених пунктів Запорізької області.
Крім того, загарбники обстріляли з РСЗВ житлові квартали міста Курахове Донецької області.
Ситуація на фронті за напрямками:
Авіація України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.
За добу наші захисники збили ударний БпЛА типу Shahed-136.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Дивись про нещодавній масований обстріл Нікополя. Загарбники випустили по місту 50 снарядів.
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