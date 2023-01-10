Актуальная карта боевых действий в Украине 10 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы каждый день, ежеминутно, ежесекундно удивляют и вдохновляют мир своей силой. Однако вместе с ней появился и новый извечный вопрос — откуда она берется. Ее нельзя разглядеть в четких разметках карты боевых действий или на экране телевизора в новостях.

Ее вряд ли соберешь в поле вместе с новым урожаем пшеницы. Не вытащишь по ноте из фольклорной песни. Не выпишешь по букве из немного пожелтевших листков книг украинских классиков.

Так где же она прячется? Пусть мир продолжает разгадывать эту давнюю загадку. А мы пока продолжим беречь ее в самых сокровенных уголках души, разделяя между одной многомиллионной семьей и отдавая большую ее часть нашим защитникам, которые ведут нас к победе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:

Попытки Минобороны России утверждать, что российские войска якобы ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызвали очередное недовольство в российском информационном пространстве.

Министерство обороны РФ объявило 8 января, что российские войска провели “операцию возмездия” против украинских сил за удар по Макеевке 31 декабря, в результате которого погибли до 400 мобилизованных из-за провала российского командования.

Однако это заявление было опровергнуто финским журналистом, побывавшим на месте, по которому якобы ударили российские оккупанты. Поэтому несколько российских милблогеров негативно отреагировали на мошеннические заявления Минобороны РФ, критикуя за то, что оно придумало историю мести вместо того, чтобы привлечь российское руководство к ответственности.

Что касается оценки оперативной ситуации на поле боя, то Министерство обороны Великобритании подтвердило предварительные оценки ISW о том, что российские войска готовятся к предстоящему контрнаступлению украинских войск в Запорожской или Луганской областях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 10 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес ракетный удар по Харькову и совершил около десяти обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области, Старикове, Шалыгино, Волфиное, Басовка и Петрушевка в Сумской области и Стрелечьей, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали районы 13 населенных пунктов. Среди них — Зеленое Поле и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Чаривное, Щербаки и Степовое Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Есть пострадавшие среди мирных граждан.

Наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.

Также ранее представитель восточного подразделения ВСУ Сергей Череватый и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказали о ситуации на передовой и ожесточенных боях на фронте.

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