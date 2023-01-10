Актуальна карта бойових дій в Україні 10 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці щодня, щохвилини, щосекунди дивують та водночас надихають світ своєю силою. Однак разом з нею з’явилось, здається, нове одвічне питання — звідки вона береться. Її не можна побачити у чітких розмітках карти бойових дій чи розгледіти на екрані телевізора.

Її навряд чи назбираєш у полі разом з новим урожаєм пшениці. Не витягнеш по ноті з фольклорної пісні. Не випишеш по букві з трохи пожовклих листочків книг українських класиків.

Тож де вона ховається? Нехай світ продовжує розгадувати цю давню загадку. А ми поки продовжимо берегти її у найпотаємніших куточках душі, розділяючи між однією багатомільйонною родиною та віддаючи більшу її частину нашим захисникам, які ведуть нас до перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику країни-агресорки:

Спроби Міноборони Росії стверджувати, що російські війська нібито відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликали чергове невдоволення в російському інформаційному просторі.

Міністерство оборони РФ оголосило 8 січня, що російські війська провели “операцію відплата” проти українських сил за удар по Макіївці 31 грудня, в результаті якого загинули до 400 мобілізованих через провал російського командування.

Проте цю заяву було спростовано фінським журналістом, який побував на місці, по якому нібито вдарили російські окупанти. Тому кілька російських мілблогерів негативно відреагували на шахрайські заяви Міноборони РФ, критикуючи за те, що воно вигадало історію помсти замість того, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності.

Що стосується оцінки оперативної ситуації на полі бою, то Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні оцінки ISW про те, що російські війська готуються до можливого майбутнього контрнаступу українських військ у Запорізькій чи Луганській областях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько десяти обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області, Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них — Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління та один район зосередження живої сили окупантів.

Також раніше речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповіли про ситуацію на передовій та запеклі бої на фронті.

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