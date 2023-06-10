Самовольно покидают позиции? Да-да, это снова оккупанты! Карта боевых действий в Украине 10 июня в режиме онлайн

Придет время, и на карте боевых действий не останется ни одного оккупанта — кто-то попадет в статистику Генштаба ВСУ, а кого-то выгонят навсегда из наших краев.
Но уже сейчас некоторые захватчики и сами не проявляют особого желания попадать в список первых, потому самовольно покидают позиции.
Только за минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, таких лиц оказалось 90. Сколько еще попадет в сводки — решат судьба и украинские защитники.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжали проводить ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово и вокруг Кременной.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что по уточненной информации, в период с 00.00 ночи до 04.20 утра за прошлые сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено четыре из семи крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре из десяти ударных БпЛА Shahed, Ланцет и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam).
В целом, за прошедшие сутки, враг нанес восемь ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.
Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.
За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Хлебороб, Сорокино, Исрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Великая Писаревка Сумской области. А также более 20 населенных пунктов в Харьковской области, среди них Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки и Землянки.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области.
Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.
В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.
Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна координирует с НАТО все шаги по укреплению обороны Украины. По согласованию с Североатлантическим союзом Польша готова передать Киеву истребители F-16. Читай подробнее по ссылке.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!