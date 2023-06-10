Самовольно покидают позиции? Да-да, это снова оккупанты! Карта боевых действий в Украине 10 июня в режиме онлайн

Придет время, и на карте боевых действий не останется ни одного оккупанта — кто-то попадет в статистику Генштаба ВСУ, а кого-то выгонят навсегда из наших краев.

Но уже сейчас некоторые захватчики и сами не проявляют особого желания попадать в список первых, потому самовольно покидают позиции.

Только за минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, таких лиц оказалось 90. Сколько еще попадет в сводки — решат судьба и украинские защитники.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжали проводить ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово и вокруг Кременной.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 10 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что по уточненной информации, в период с 00.00 ночи до 04.20 утра за прошлые сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено четыре из семи крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре из десяти ударных БпЛА Shahed, Ланцет и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam).

В целом, за прошедшие сутки, враг нанес восемь ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Хлебороб, Сорокино, Исрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Великая Писаревка Сумской области. А также более 20 населенных пунктов в Харьковской области, среди них Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки и Землянки.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.

В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна координирует с НАТО все шаги по укреплению обороны Украины. По согласованию с Североатлантическим союзом Польша готова передать Киеву истребители F-16. Читай подробнее по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!