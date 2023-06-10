Самовільно залишають позиції? Так-так, це знову окупанти! Карта бойових дій в Україні 10 червня в режимі онлайн

Прийде час, і на карті бойових дій не залишиться жодного окупанта — хтось потрапить у статистику Генштабу ЗСУ, а когось виженуть назавжди з наших країв.

Та вже зараз деякі загарбники й самі не виявляють особливого бажання потрапляти у список перших, тому самовільно залишають позиції.

Лише за минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ, таких осіб виявилось 90. Скільки ще потрапить у зведення — вирішать доля та українські захисники.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжували проводити обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове та навколо Кремінної.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі до 04.20 ранку минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу Shahed та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено чотири з семи крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири із десяти ударних БпЛА Shahed, Ланцет та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня (Орлан-10 і Supercam).

Загалом, протягом минулої доби, ворог завдав вісім ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області, Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області. А також понад 20 населених пунктів на Харківщині, серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Торецька Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. Разом з тим, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області та місто Херсон.

В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні заявив, що країна координує з НАТО всі кроки щодо зміцнення оборони України. За погодженням з Північно-Атлантичним Союзом Польща готова передати Києву винищувачі F-16. Читай детальніше за посиланням.

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