Попытки прорвать оборону и применение аэрозольных гранат в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 11 марта в режиме онлайн

Смотришь на фото наших защитников, наших героев. Кажется, что видишь все, что тебе нужно — боль, усталость в сочетании с мощью, несгибаемостью, волей. Создается впечатление, что на нашей карте боевых действий ходят только бессмертные фигуры.

Но каждый день приходится возвращаться в горькую реальность из своих хлопковых фантазий — на поле боя находятся не мифические существа, боги, титаны, супергерои. Это люди из плоти, крови, с собственными историями, мыслями, эмоциями, горем и радостью.

И, к сожалению, последнего бывает не так много, как предпоследнего. Они проходят свой путь с честью. А когда он заканчивается, приходит напоминание — пора продолжить их дело. С честью и достоинством.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска 9 марта нанесли самый большой ракетный удар по Украине в 2023 году, вероятно, лишь для достижения целей российской государственной пропаганды.

Вероятно, российские войска готовятся возобновить наступательные операции вокруг Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами вероятно и дальше будут удерживать российские войска от продвижения.

Наступательные операции в районе Угледара будут дорого стоить российской армии и не принесут оперативных преимуществ.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 11 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские агрессоры нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты произвели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области, Червонопоповка и Белогоровка в Луганской области, а также Диброва, Спорное, Раздольевка и Ягодное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григоровка, Белая Гора, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборону действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника.

Война уносит лучших, талантливых, отважных и целеустремленных людей. Поэтому задача каждого украинца теперь не только совместная работа на победу, но и прожить свою жизнь уже совсем иначе. Так думал и воин Александр Созанский. Читай рассказ сестры о защитнике с позывным Рагнар о том, как жил и как погиб герой.

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