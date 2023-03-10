Судьба Бахмута будет решена украинскими солдатами: защитник Мамай рассказал последние новости с передовой

Солдат-гранатометчик пятой отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк с позывным Мамай рассказал Яне Брензей о ситуации в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, а наши военные мужественно держат оборону.

Судьба Бахмута будет решена украинскими солдатами и военным руководством, — уверяет военный.

Юрий Сиротюк уверяет, что все в городе проходит планово, а украинские защитники знают, что делать, в любой ситуации.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Враг раньше пытался прорываться малыми группами, штурмовыми наступлениями. Вчера они поняли, что так просто не получится одолеть эти участки фронта, поэтому в бой бросили очень много артиллерии.

Сейчас также смотрят

Еще ни разу за эту войну по мне не стреляли столько вражеских самолетов. Враг снова решил использовать тактику огневого вала, потому что понимает — здесь он так просто фронт не прорвет.

Вчера ситуация была сложной. Противник постоянно атаковал. Всю ночь происходили артиллерийские удары, нас накрывали Градами, работала вражеская авиация. Всю ночь шел стрелковый бой. Но сегодня утром были тяжелые бои на южных окрестностях Бахмута.

Всю ночь враг пытался прорвать этот участок фронта. Однако это безуспешно, ведь фронт держится крепко.

На позициях почти сутки никто не спал, поскольку без перерыва продолжался бой и нужно было работать. Но как бы нам ни было тяжело, враг не продвинулся ни на метр, ни на сантиметр. Позиции и оборона держатся крепко. Сообщение есть, поэтому работаем.

Каким составом войск действует враг в Бахмуте

По нашей информации, на юге города уже меняются кадровые российские военные. Конечно, они усилены мобилизованными.

Сегодняшний усиленный артиллерийский обстрел свидетельствует о том, что пехота их боится идти штурмом на подготовленные позиции. То есть они понимают, что нахрапом города не взять. Они семь месяцев пытаются штурмовать.

Мы работаем спокойно, понимаем, что обстановка в наших руках. Поэтому враг и прибег к такой тактике огневого вала, пытаясь уничтожить наши огневые позиции. Но это ему не удается.

Какое психологическое состояние у украинских защитников под Бахмутом

Усталость и спортивная злоба. К сожалению, ежедневно в боях за Бахмут погибают украинские герои, есть раненые.

Поэтому мы должны работать как за тех, кто уже на небе, так и за тех, кто уехал в госпиталь.

Украинцы не боятся врага, не боятся его ракетного террора, не отступают с собственной земли. Граждане активно вступают в ряды штурмовых бригад Гвардии наступления. Читай интервью командира Буревію о войне “на нуле” и условиях вступления в Гвардию наступления.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!