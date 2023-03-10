Доля Бахмута буде вирішена українськими солдатами: захисник Мамай розповів останні новини з передової

Солдат-гранатометник п’ятої окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на псевдо Мамай розповів Яні Брензей про ситуацію в Бахмуті, де тривають запеклі бої, а наші військові мужньо тримають оборону.

Доля Бахмута буде вирішена українськими солдатами та військовим керівництвом, — запевняє військовий.

Юрій Сиротюк запевняє, що все в місті відбувається планово, а українські захисники знають, що робити у будь-якій ситуації.

Яка ситуація у Бахмуті зараз

Ворог раніше намагався прориватися малими групами, штурмовими навалами. Вчора вони зрозуміли, що так просто не вийде здолати ці ділянки фронту, тому в бій кинули дуже багато артилерії.

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Ще жодного разу за цю війну по мені не стріляли стільки ворожі літаки. Ворог знову вирішив використовувати тактику вогневого валу, тому що розуміє — тут він так просто фронт не прорве.

Вчора ситуація була складна. Противник постійно атакував. Цілу ніч відбувались артилерійські удари, нас накривали Градами, працювала ворожа авіація. Всю ніч тривав стрілецький бій. Та сьогодні зранку були бої тяжкі на південних околицях Бахмута.

Всю ніч ворог намагався прорвати цю ділянку фронту. Проте це безуспішно, адже фронт тримається міцно.

На позиціях майже добу ніхто не спав, оскільки безперестанку тривав бій і потрібно було працювати. Але хоч як важко, ворог не просунувся ні на метр, ні на сантиметр. Позиції та оборона тримаються міцно. Сполучення є, тому працюємо.

Яким складом військ діє ворог у Бахмуті

За нашою інформацією, на півдні міста вже змінюються кадрові російські військові. Звичайно, вони посилені мобілізованими.

Сьогоднішній посилений артилерійський обстріл свідчить про те, що їхня піхота боїться йти штурмом на підготовані позиції. Тобто вони розуміють, що нахрапом міста не взяти. Вони сім місяців намагаються штурмувати.

Ми працюємо спокійно, розуміємо, що ситуація у наших руках. Тому ворог і вдався до такої тактики вогневого валу, намагаючись знищити наші вогневі позиції. Але це йому не вдається.

Який психологічний стан в українських захисників під Бахмутом

Втома та спортивна злість. На жаль, щодня в боях за Бахмут гинуть українські герої, є поранені.

Тому ми маємо працювати як за тих, хто вже на небі, так і за тих, хто поїхав у шпиталь.

Українці не бояться ворога, не лякаються його ракетного терору, не відступають з власної землі. Натомість громадяни активно вступають до лав штурмових бригад Гвардії наступу. Читай інтерв’ю командира Буревію про війну “на нулі” та умови вступу до Гвардії наступу.

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