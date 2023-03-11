Спроби прорвати оборону та застосування аерозольних гранат на Донеччині: карта бойових дій в Україні 11 березня в режимі онлайн

Дивишся на фото наших захисників, наших героїв. Здається, що бачиш усе, що тобі потрібно — біль, втома у поєднанні з міццю, незламністю, волею. Складається, що на нашій карті бойових дій ходять лише безсмертні фігури.

Та щодня доводиться повертатись у гірку реальність зі своїх бавовняних фантазій — на полі бою знаходяться не міфічні істоти, боги, титани, супергерої. Це люди з плоті, крові, з власними історією, думками, емоціями, горем та радістю.

І на жаль, останнього буває не так багато, як передостаннього. Вони проходять свій шлях з честю. А коли він закінчується, приходить нагадування — настав час продовжити їхню справу. З честю та гідністю.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська 9 березня завдали найбільшого ракетного удару по Україні у 2023 році, ймовірно, лише для досягнення цілей російської державної пропаганди.

Ймовірно, російські війська готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара, хоча постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами ймовірно й надалі стримуватимуть російські війська від просування.

Наступальні операції в районі Вугледара будуть дорого коштувати російської армії та не принесуть оперативних переваг.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. Артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії. Українські захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Кам’янського і Запорізького Запорізької області, а також Гаврилівки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антонівки, Берегового і Велетенського Херсонської області.

Авіація Сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу ворога.

Війна забирає найкращих, найталановитіших, відважних та цілеспрямованих людей. Тож завданням кожного українця тепер є не лише спільна робота на перемогу, а й прожити своє життя уже зовсім інакше. Так думав і воїн Олександр Созанський. Читай розповідь сестри про захисника на псевдо Рагнар про те, як жив та як загинув герой.

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