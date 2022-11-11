Актуальная карта боевых действий в Украине 11 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

За последние сутки ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области и поразили 15 мест скопления захватчиков вместе с их техникой и вооружением.

Однако украинцам следует помнить, что каждая победа — результат ежедневной сверхтяжелой работы наших героев, а не шаги “доброй воли” оккупантов.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который ежедневно подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что битва за Херсон еще не закончилась, но российские войска вступили в новую фазу.

Приоритетом для них теперь является отвод своих сил через реку Днепр и задержка ВСУ, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление.

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боев вдоль трассы Сватово-Кременная и Белогоровки Луганской области.

Украинские силы освободили территорию северо-восточнее Херсона и продолжили успешную кампанию блокирования российских оккупационных войск.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск украинские подразделения продвинулись на семь километров и взяли под контроль шесть населенных пунктов.

Похожая ситуация и в направлении Первомайске-Херсон, где наши войска тоже взяли под контроль шесть населенных пунктов.

Россияне продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время, захватчики ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси. Продолжается формирование совместной русско-беларусской группировки войск.

На других направлениях оккупанты обстреливали:

на Северском направлении — из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области;

направлении — из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области; на Слобожанском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск и Колодезное;

направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск и Колодезное; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман; на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Орехов, Степовое;

направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Орехов, Степовое; на Южнобужском направлении — из артиллерии, пострадали населенные пункты Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

Оккупанты наращивают фортификационное оборудование своих позиций на временно занятой территории Запорожской области для того, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений.

Для ускорения этих работ россияне пытаются вовлечь гражданское местное население.

Россияне разыскивают и задерживают своих военнослужащих на временно оккупированной территории Донецкой области, отступивших с Харьковского направления.

Для того чтобы они пополнили текущие потери группировки захватчиков на Херсонском направлении. Россиян отправляют на передовую без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия — их обещают выдать прямо в районе ведения боевых действий.

Также ожидается, что во второй декаде ноября в Украину отправят очередную партию мобилизованных из Смоленска.

Авиация Сил обороны Украины на протяжении последних суток нанесла по врагу восемь ударов. Под поражением оказались семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств ПВО россиян.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:

пункт управления;

восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

два склада боеприпасов;

пять средств ПВО;

другие важные военные объекты русских оккупантов.

Захватчики ежедневно накрывают огнем прифронтовые населенные пункты. Смотри, как и почему россияне обстреляли село Лежино в Запорожье.

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