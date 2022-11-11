Актуальна карта бойових дій в Україні 11 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

За останню добу ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Херсонській області та уразили 15 місць скупчення загарбників разом з їхньою технікою та озброєнням.

Однак українцям варто пам’ятати, що кожна перемога — результат щоденної надважкої роботи наших героїв, а не кроки “доброї волі” окупантів.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який щодня детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що битва за Херсон ще не закінчилась, але російські війська вступили в нову фазу.

Пріоритетом для них тепер є відведення своїх сил через річку Дніпро та затримка ЗСУ, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

Російські та українські джерела повідомляли про продовження боїв уздовж траси Сватове-Кремінна та Білогорівки Луганської області.

Українські сили звільнили територію на північний схід від Херсона та продовжили успішну кампанію блокування російських окупаційних військ.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ українські підрозділи просунулись на сім кілометрів та взяли під контроль шість населених пунктів.

Схожа ситуація й на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль шість населених пунктів.

Росіяни продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас загарбники ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ.

На інших напрямках окупанти обстрілювали:

на Сіверському напрямку — з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

напрямку — з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області; на Слобожанському напрямку — з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

напрямку — з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

та напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман; на Бахмутському напрямку — з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

напрямку — з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ; на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове;

та напрямках — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове; на Південнобузькому напрямку — з артилерії, постраждали населені пункти Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

Окупанти нарощують фортифікаційне обладнання своїх позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області для того, щоб не допустити просування українських підрозділів.

Для пришвидшення цих робіт росіяни намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Росіяни розшукують та затримують своїх військовослужбовців на тимчасово окупованій території Донецької області, які відступили з Харківського напрямку.

Для того, щоб вони поповнили поточні втрати угруповання загарбників на Херсонському напрямку. Росіян відправляють на передову без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї — їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Також очікується, що в другій декаді листопада в Україну відправлять чергову партію мобілізованих зі Смоленська.

Авіація Сил оборони України протягом останньої доби завдала по ворогу вісім ударів. Під ураження потрапили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів ППО росіян.

Ракетні війська та артилерія за добу уразили:

пункт управління;

вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки;

два склади боєприпасів;

п’ять засобів ППО;

інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Загарбники щодня накривають вогнем прифронтові населені пункти. Дивись, як і чому росіяни обстріляли село Лежине на Запоріжжі.

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