Актуальная карта боевых действий в Украине 12 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине держит в напряжении почти всех наших граждан. Все внимание сейчас приковано к Востоку, где продолжаются жестокие бои за Бахмут и Соледар.
Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий и узнать об оперативной ситуации на фронте от нашего Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Сейчас тяжелые бои продолжаются на Востоке Украины. Российские военные продолжают атаковать Бахмут и усилили штурм Соледара. Эксперты ISW комментируют ситуацию в Украине:
Российские войска совершили наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области и добились определенных успехов около Соледара, но не захватили населенный пункт, несмотря на ложные заявления.
Российские войска совершили наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области и добились определенных успехов около Соледара, но не захватили населенный пункт, несмотря на ложные заявления.
Министерство обороны Британии тоже публикует карту боевых действий в Украине в своем Twitter.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути обеспечения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются.
Также безрезультатные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняется.
Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.
Ранее мы рассказывали, что происходит в Соледаре. О боях за город и возможно ли его окружение, читай по ссылке.
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