Актуальная карта боевых действий в Украине 12 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине держит в напряжении почти всех наших граждан. Все внимание сейчас приковано к Востоку, где продолжаются жестокие бои за Бахмут и Соледар.

Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий и узнать об оперативной ситуации на фронте от нашего Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Сейчас тяжелые бои продолжаются на Востоке Украины. Российские военные продолжают атаковать Бахмут и усилили штурм Соледара. Эксперты ISW комментируют ситуацию в Украине:

Российские войска совершили наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области и добились определенных успехов около Соледара, но не захватили населенный пункт, несмотря на ложные заявления.

Министерство обороны Британии тоже публикует карту боевых действий в Украине в своем Twitter.

Оперативная ситуация в Украине на 12 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути обеспечения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются.

Также безрезультатные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает агрессию Российской Федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает агрессию Российской Федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял Терны Харьковской области, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

враг обстрелял Терны Харьковской области, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.

обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье.

под огневое поражение попали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье. На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

Ранее мы рассказывали, что происходит в Соледаре. О боях за город и возможно ли его окружение, читай по ссылке.

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