Актуальна карта бойових дій в Україні 12 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні тримає у напруженні чи не всіх наших громадян. Уся увага зараз прикута до Сходу, де тривають пекельні бої за Бахмут та Соледар.

Тож пропонуємо тобі переглянути карту бойових дій та дізнатися про оперативну ситуацію на фронті від нашого Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Зараз найтяжчі бої тривають на Сході України. Російські військові продовжують атакувати Бахмут та посилили штурм Соледара. Експерти ISW коментують ситуацію в Україні:

Російські війська здійснили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли деяких успіхів навколо Соледару, але не захопили населений пункт, попри неправдиві заяви.

Міністерство оборони Британії теж публікує карту бойових дій в Україні у своєму Twitter.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також безрезультатні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує агресію Російської Федерації, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області й Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

Українська авіація протягом доби завдала тринадцять ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛА, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Раніше ми розповідали, що відбувається в Соледарі. Про бої за місто і про те, чи можливе його оточення, читай за посиланням.

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