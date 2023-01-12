Актуальна карта бойових дій в Україні 12 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні тримає у напруженні чи не всіх наших громадян. Уся увага зараз прикута до Сходу, де тривають пекельні бої за Бахмут та Соледар.
Тож пропонуємо тобі переглянути карту бойових дій та дізнатися про оперативну ситуацію на фронті від нашого Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Зараз найтяжчі бої тривають на Сході України. Російські військові продовжують атакувати Бахмут та посилили штурм Соледара. Експерти ISW коментують ситуацію в Україні:
Російські війська здійснили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли деяких успіхів навколо Соледару, але не захопили населений пункт, попри неправдиві заяви.
Російські війська здійснили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли деяких успіхів навколо Соледару, але не захопили населений пункт, попри неправдиві заяви.
Міністерство оборони Британії теж публікує карту бойових дій в Україні у своєму Twitter.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.
Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.
Також безрезультатні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.
Українська авіація протягом доби завдала тринадцять ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛА, тип яких уточнюється.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.
Раніше ми розповідали, що відбувається в Соледарі. Про бої за місто і про те, чи можливе його оточення, читай за посиланням.
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