Актуальная карта боевых действий в Украине 12 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Последние несколько дней украинцы смотрят на карту боевых действий с большим удовольствием и радостью, хотя тревога на подсознательном уровне не покидает. Все это из-за работы наших ВСУ, которые проводят удачное контрнаступление на Харьковском направлении.
То как бегут оккупанты и освобождаются оккупированные территории, сильно поднимает настроение и боевой дух населения.
Предлагаем тебе посмотреть на работу украинских военных на карте боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:
Украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы и разрушает северную донбасскую ось России.
Украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы и разрушает северную донбасскую ось России.
Российские войска не осуществляют контролируемый отход и поспешно сбегают с юго-востока Харьковской области во избежание окружения вокруг Изюма — говорится в сообщении ISW.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.
Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.
Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.
В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих ВС РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области.
Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.
Идет освобождение населенных пунктов от российских захватчиков. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.
Идет освобождение населенных пунктов от российских захватчиков. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.
За текущие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла пять ударов. Поражены четыре скопления живой силы и военной техники противника и один зенитный ракетный комплекс. Утраты противника уточняются.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.
Люди в прифронтовых населенных пунктах едва выживают под постоянными обстрелами. Раньше мы рассказывали, как оккупанты разрушают Славянск.
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