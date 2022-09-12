Актуальная карта боевых действий в Украине 12 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Последние несколько дней украинцы смотрят на карту боевых действий с большим удовольствием и радостью, хотя тревога на подсознательном уровне не покидает. Все это из-за работы наших ВСУ, которые проводят удачное контрнаступление на Харьковском направлении.

То как бегут оккупанты и освобождаются оккупированные территории, сильно поднимает настроение и боевой дух населения.

Предлагаем тебе посмотреть на работу украинских военных на карте боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:

Украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы и разрушает северную донбасскую ось России.

Российские войска не осуществляют контролируемый отход и поспешно сбегают с юго-востока Харьковской области во избежание окружения вокруг Изюма — говорится в сообщении ISW.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

На Северском направлении — в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области; на Харьковском направлении — Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщева, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;

направлении — Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщева, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов; на Славянском направлении — Славянск и Стелла;

направлении — Славянск и Стелла; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка;

направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опросное;

направлении — в районах населенных пунктов Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опросное; на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тонечко, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;

направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тонечко, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка; на Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленко, Угледар и Никольское;

направлении — в районах населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленко, Угледар и Никольское; на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.

направлении — в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь. На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

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В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.

В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих ВС РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области.

Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Идет освобождение населенных пунктов от российских захватчиков. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

За текущие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла пять ударов. Поражены четыре скопления живой силы и военной техники противника и один зенитный ракетный комплекс. Утраты противника уточняются.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.

Люди в прифронтовых населенных пунктах едва выживают под постоянными обстрелами. Раньше мы рассказывали, как оккупанты разрушают Славянск.

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