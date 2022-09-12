Актуальна карта бойових дій в Україні 12 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Останні кілька днів українці дивляться на карту бойових дій з великим задоволенням та радістю, хоча тривога на підсвідомому рівні не полишає. Все це через роботу наших ЗСУ, які проводять вдалий контрнаступ на Харківському напрямку.
Дивитися, як тікають окупанти й звільняються окуповані території, сильно підіймає настрій та бойовий дух населення.
Тож пропонуємо тобі подивитися на роботу українських військових на карті бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Інститут вивчення війни коментує контрнаступ ЗСУ:
Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь Росії.
Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь Росії.
Російські війська не здійснюють контрольованого відходу і поспішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма — йдеться у повідомленні ISW.
Фото: ISW
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.
Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.
Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.
На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації.
Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців ЗС РФ виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області.
Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.
Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників. В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.
Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників. В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.
А на Луганщині російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з числа місцевих жителів.
Загалом за минулу добу ЗСУ вдалось витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Нині там тривають стабілізаційні заходи.
Тим часом авіація Сил оборони завдала вісім ударів — уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.
Знищено:
Втрати ворога уточнюються.
Люди у прифронтових населених пунктах ледве виживають під постійними обстрілами. Раніше ми розповідали, як окупанти руйнують Слов’янськ.
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