Актуальна карта бойових дій в Україні 12 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Останні кілька днів українці дивляться на карту бойових дій з великим задоволенням та радістю, хоча тривога на підсвідомому рівні не полишає. Все це через роботу наших ЗСУ, які проводять вдалий контрнаступ на Харківському напрямку.

Дивитися, як тікають окупанти й звільняються окуповані території, сильно підіймає настрій та бойовий дух населення.

Тож пропонуємо тобі подивитися на роботу українських військових на карті бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні – ISW

Інститут вивчення війни коментує контрнаступ ЗСУ:

Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь Росії.

Російські війська не здійснюють контрольованого відходу і поспішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма — йдеться у повідомленні ISW.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

На Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

на Харківському напрямку — Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

на Слов’янському напрямку — Слов’янськ та Стелла;

на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;

на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку — в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

на Запорізькому напрямку — у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

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В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації.

Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців ЗС РФ виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників. В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

А на Луганщині російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з числа місцевих жителів.

Загалом за минулу добу ЗСУ вдалось витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Нині там тривають стабілізаційні заходи.

Тим часом авіація Сил оборони завдала вісім ударів — уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено:

ворожий безпілотник Орлан-10,

керовану ракету Х-59,

чотири ракети Калібр,

п’ять ракет типу Х-101.

Втрати ворога уточнюються.

Люди у прифронтових населених пунктах ледве виживають під постійними обстрілами. Раніше ми розповідали, як окупанти руйнують Слов’янськ.

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