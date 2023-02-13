Актуальная карта боевых действий в Украине 13 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне каждый день все более изощренными способами терроризируют мирное население. Они нарушают правила и обычаи ведения войны. Стало известно, что Россия осушает Каховское водохранилище. Это угрожает многими факторами для Украины: от экологической катастрофы до удара по экономике.

Оккупанты не могут добиться успехов на карте боевых действий, поэтому находят новые способы, чтобы навредить мирному населению. Наши защитники делают все, чтобы удерживать позиции и давать отпор врагу в боях на фронте.

Поэтому предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине в реальном времени и с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Россия использует нарратив, якобы Украина не в состоянии победить Россию из-за несоответствия сил между двумя государствами. Враг это делает, чтобы смягчить большие неудачи России или неспособность России добиться быстрого результата в крупных наступательных операциях.

Россия продолжит использовать информационные операции для прямой поддержки дискретных военных операций в Украине, особенно после возобновления инициативы на передовой на Востоке Украины.

Среди таких нарративов, россияне могут говорить, что западное оружие Украина будет использовать для угроз России, а не освобождения своих территорий.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг несет значительные потери, особенно в живой силе. Основные усилия концентрирует на проведении наступательных операций в направлениях Купянска, Лиманского, Бахмута, Авдеевки.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Кременная и Белогоровка в Луганской области, Виймака, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка в Донецкой области и Железнодорожное в Запорожской области.

В то же время враг нанес четыре ракетных удара и произвел 85 выстрелов из МЛРС.

На Волыни, Полесье, Северщене, Слобожанщине существенных изменений не было, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. От вражеских обстрелов пострадали районы 18 населённых пунктов.

На Бахмутском направлении из танков, минометов и артиллерии обстреляли Спорное, Васюковку, Ивано-Дарьевку, Парасковеевку, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки, Клещеевку. В общей сложности насчитывается 16 населенных пунктов.

направлении из танков, минометов и артиллерии обстреляли Спорное, Васюковку, Ивано-Дарьевку, Парасковеевку, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки, Клещеевку. В общей сложности насчитывается 16 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковым, минометным и артиллерийским обстрелом оказались районы 25 населенных пунктов.

направлениях под танковым, минометным и артиллерийским обстрелом оказались районы 25 населенных пунктов. На Запорожском направлении от пожара пострадали Времевка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Чаривне Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

направлении от пожара пострадали Времевка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Чаривне Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении Херсон пострадал от вражеских артиллерийских обстрелов, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам, где сосредоточены оккупанты, а также три удара по позициям зенитных ракетных систем. Наши ракетно-артиллерийские подразделения поразили десять районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и три склада.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте. Узнай, что происходит в самой горячей точке фронта, по ссылке.

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