Актуальна карта бойових дій в Україні 13 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни щодня новими способами тероризують мирне населення. Вони порушують правила та звичаї ведення війни. Стало відомо, що Росія осушує Каховське водосховище. Це загрожує багатьма факторами для України: від екологічної катастрофи до удару по економіці.

Окупанти не можуть отримати успіхів на карті бойових дій, тому знаходять нові способи, щоб зашкодити мирному населенню. Наші захисники роблять усе, щоб утримувати позиції та давати відсіч ворогу у боях на фронті.

Тому пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні у реальному часі та звітом Генштабу, щоб бути обізнаним(-ою) про ситуацію на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія використовує наратив, що Україна не в змозі перемогти Росію через невідповідність сил між двома державами. Ворог це робить, щоб пом’якшити великі невдачі Росії або нездатність Росії досягти швидких успіхів у великих наступальних операціях.

Росія продовжить використовувати інформаційні операції для прямої підтримки дискретних військових операцій в Україні, особливо після того, як вона відновить ініціативу на передовій на Сході України.

Серед таких наративів, росіяни можуть говорити, що західну зброю Україна використовуватиме для погроз Росії, а не звільнення своїх територій.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі. Основні зусилля концентрує на проведенні наступальних операцій на напрямках Куп’янська, Лиманського, Бахмута, Авдіївки.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Кремінна та Білогорівка на Луганщині, Віймака, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщіївка в Донецькій області та Залізничне на Запорізькій області.

Водночас ворог завдав чотири ракетні удари та здійснив 85 пострілів з МЛРС.

На Волині, Поліссі, Сіверщині, Слобожанщині суттєвих змін не було, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Від ворожих обстрілів постраждали райони 18 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку з танків, мінометів та артилерії обстріляли Спірне, Васюківку, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки, Кліщіївку. Загалом налічується 16 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танковим, мінометним та артилерійським обстрілом опинилися райони 25 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку від пожежі постраждали Времівка та Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ та Чарівне у Запорізькій області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку Херсон постраждав від ворожого артилерійського обстрілу, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах, де зосереджені окупанти, а також три удари по позиціях зенітних ракетних систем. Наші ракетно-артилерійські підрозділи уразили десять районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та три склади.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Бахмуті. Дізнайся, що відбувається у найгарячішій точці фронту, за посиланням.

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