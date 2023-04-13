Оккупанты прикрываются живым щитом и создают гуманитарный кризис: карта боевых действий в Украине 13 апреля в режиме онлайн

Каждый день на карте боевых действий мы видим, как ВСУ сдерживают врага. Но мы не видим, какое пепелище оставляет после себя оккупант и в какой ад превращает наши города.
Наши бойцы каждый день проливают кровь за нашу свободу, чтобы мы жили в свободной и сильной стране. Мы в тылу должны делать все, чтобы поддерживать их, обеспечивать необходимым и поддерживать морально и физически. Ведь наша победа зависит от каждого.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине в режиме онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны считают, что российские войска удерживают позиции северо-восточнее Купянска и завоевали леса к югу от Кременной. Оккупанты совершили наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.
Кроме того, россияне проводили оборонные операции на юге Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения.
Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отбито 34 атаки врага.
Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь “живым щитом” — школьниками и преподавательским составом.
В то же время, во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая “власть” значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки.
В то же время, во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая “власть” значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит один враждебный БПЛА типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также одну радиолокационную станцию противника.
Каждый день российские военные обстреливают украинские населенные пункты. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Запорожской области.
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