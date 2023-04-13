Украина

Оккупанты прикрываются живым щитом и создают гуманитарный кризис: карта боевых действий в Украине 13 апреля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 апреля 2023, 06:00
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