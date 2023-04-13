Оккупанты прикрываются живым щитом и создают гуманитарный кризис: карта боевых действий в Украине 13 апреля в режиме онлайн

Каждый день на карте боевых действий мы видим, как ВСУ сдерживают врага. Но мы не видим, какое пепелище оставляет после себя оккупант и в какой ад превращает наши города.

Наши бойцы каждый день проливают кровь за нашу свободу, чтобы мы жили в свободной и сильной стране. Мы в тылу должны делать все, чтобы поддерживать их, обеспечивать необходимым и поддерживать морально и физически. Ведь наша победа зависит от каждого.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине в режиме онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны считают, что российские войска удерживают позиции северо-восточнее Купянска и завоевали леса к югу от Кременной. Оккупанты совершили наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.

Кроме того, россияне проводили оборонные операции на юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отбито 34 атаки врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на местности Республики Беларусь. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование подразделений, которые привлекаются к проверке, осуществлено путем призыва военнослужащих запаса. Противник продолжает держать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на местности Республики Беларусь. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование подразделений, которые привлекаются к проверке, осуществлено путем призыва военнослужащих запаса. Противник продолжает держать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Тополи, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

направлении под вражеские обстрелы попали Тополи, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровка Луганской области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе севернее Хромово и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отбили около 18 атак противника на указанном участке фронта.

направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе севернее Хромово и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отбили около 18 атак противника на указанном участке фронта. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отбиты 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отбиты 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял Времовку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Качкаровку, Веселое, Антоновку, Инженерное, Зеленовку Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь “живым щитом” — школьниками и преподавательским составом.

В то же время, во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая “власть” значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит один враждебный БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также одну радиолокационную станцию противника.

Каждый день российские военные обстреливают украинские населенные пункты. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Запорожской области.

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