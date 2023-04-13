Окупанти прикриваються живим щитом та створюють гуманітарну кризу: карта бойових дій в Україні 13 квітня в режимі онлайн

Щодня на карті бойових дій ми бачимо, як ЗСУ стримують ворога. Але ми не бачимо, яке попелище та згарище лишає по собі окупант та на яке пекло перетворює наші міста.
Наші бійці щодня проливають кров за нашу свободу, щоб ми жили у вільній та сильній країні. Ми в тилу маємо робити усе, щоб підтримувати їх, забезпечувати необхідним та підтримувати морально та фізично. Бо наша перемога залежить від кожного.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в України в режимі онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російські війська утримують позиції на північний схід від Куп’янська та завоювали ліси на південь від Кремінної. Окупанти здійснили наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
Крім того, росіяни вели оборонні операції на півдні України.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення.
Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито 34 атаки ворога.
Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” — школярами та викладацьким складом.
Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана “влада” значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.
Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана “влада” значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.
Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито один ворожий БпЛА типу Орлан-10.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також один радіолокаційну станцію противника.
Щодня російські військові обстрілюють українські населені пункти. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Запорізької області.
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