Окупанти прикриваються живим щитом та створюють гуманітарну кризу: карта бойових дій в Україні 13 квітня в режимі онлайн

Щодня на карті бойових дій ми бачимо, як ЗСУ стримують ворога. Але ми не бачимо, яке попелище та згарище лишає по собі окупант та на яке пекло перетворює наші міста.

Наші бійці щодня проливають кров за нашу свободу, щоб ми жили у вільній та сильній країні. Ми в тилу маємо робити усе, щоб підтримувати їх, забезпечувати необхідним та підтримувати морально та фізично. Бо наша перемога залежить від кожного.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в України в режимі онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російські війська утримують позиції на північний схід від Куп’янська та завоювали ліси на південь від Кремінної. Окупанти здійснили наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.

Крім того, росіяни вели оборонні операції на півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито 34 атаки ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки здійснено шляхом призову військовослужбовців запасу. Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі північніше Хромового та біля Богданівки. Підрозділи сил оборони відбили близько 18 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” — школярами та викладацьким складом.

Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана “влада” значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито один ворожий БпЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також один радіолокаційну станцію противника.

Щодня російські військові обстрілюють українські населені пункти. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Запорізької області.

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