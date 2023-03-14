Российские оккупанты снова воюют со школами: карта боевых действий в Украине 14 марта в режиме онлайн

Враг не оставляет попыток изменить ситуацию на карте боевых действий и продолжает штурмовать мирные украинские города.

Неизвестно, на что надеется оккупант, ведь истина остается простой — все украинские земли вернутся под контроль ВСУ.

А каждый гражданин начнет свою жизнь с начала — с памятью о погибших героях и с ответственностью перед теми, кто вернулся с войны и завоевал независимость не только для Украины, но и для всего мира.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что конфликт между Минобороны России и главой группы Вагнера показывает, что разные стороны в ближайшем окружении Путина соревнуются друг с другом, что не способствует общим целям оккупантов.

К такому раздору могли привести неудачи на Бахмутском направлении вагнеровцев, несмотря на обещания Пригожина захватить населенный пункт. Также ситуацию в российском руководстве расшатали военно-политические амбиции Пригожина.

В то же время, российские войска продолжают наступательные действия вблизи Бахмута, Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 14 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российский агрессор основные усилия продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Также враг не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 29 авиационных и шесть ракетных ударов. В частности, по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области. Погиб один гражданский человек, еще пять мирных граждан ранены.

Также российские оккупанты ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке Донецкой области, погибла местная жительница. Кроме того, враг совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

За сутки оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Бачевск, Стариковое и Шалыгино Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище и Волчанск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области и Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Константиновка и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменка, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись районы более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка Запорожской области, Тамарино и Очаков Николаевской области.

Также под вражеским огнем оказались более 30 населенных пунктов Херсонской области. Среди них Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Зеленовка, Благовещенское, Херсон и Днепровское.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Донецкая область остается одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Люди в населенных пунктах оказались в заложниках постоянных обстрелов окупантов. Поэтому продолжается эвакуация мирного населения в Донецкой области. Читай, как проходит сборы под канонаду, прощание с домом и отъезд под звуки взрывов.

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