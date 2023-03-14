Російські окупанти знову воюють зі школами: карта бойових дій в Україні 14 березня в режимі онлайн

Ворог не полишає спроб змінити ситуацію на карті бойових дій та продовжує штурмувати мирні українські міста.

Невідомо, на що сподівається окупант, адже істина залишається простою — всі українські землі повернуться під контроль ЗСУ.

А кожен громадянин почне своє життя з початку — з пам’яттю про загиблих героїв та з відповідальністю перед тими, хто повернувся з війни та виборов незалежність не лише для України, але й для всього світу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що конфлікт між Міноборони Росії та очільником групи Вагнера показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна змагаються одна з одною, що не сприяє загальним цілям окупантів.

До такого розбрату могли призвести невдачі на Бахмутському напрямку вагнерівців, попри обіцянки Пригожина захопити населений пункт. Також ситуацію у російському керівництві розхитали військово-політичні амбіції Пригожина.

Водночас російські війська продовжують наступальні дії поблизу Бахмута-Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Також ворог не полишає спроб виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та шість ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула одна цивільна людина, ще п’ять мирних громадян — поранені.

Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигине Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище та Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янка, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

Ворожих обстрілів зазнали райони понад десять населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка Запорізької області, Тамарине та Очаків Миколаївської області.

Також під ворожим вогнем опинились понад 30 населених пунктів на Херсонщині. Серед них Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Херсон та Дніпровське.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Донеччина залишається однією з найгарячіших точок на карті бойових дій. Люди в населених пунктах опинились у заручниках постійних обстрілів окупантів. Тому продовжується евакуація мирного населення на Донеччині. Читай, як проходять збори під канонаду, прощання з домом та від’їзд під звуки вибухів.

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