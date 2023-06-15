Враг терпит поражения от украинской авиации и арестовывает своих: карта боевых действий в Украине 15 июня в режиме онлайн

Пока украинские защитники продолжают отвоевывать родные земли, российские оккупанты снова ищут предателей среди своих. А также проводят аресты среди работников оборонной отрасли и подозревают всех и каждого.

Однако ничто и никто не способны остановить движение силы, борющейся за свободу. Поэтому захватчиков ждет лишь поражение и расплата за все террористические акты, которые они совершают.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и достигли дальнейших ограниченных территориальных успехов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 15 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки, враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — продолжаются бои, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг за прошедшие сутки нанес авиационные удары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Бударки и Веселое Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Толстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье Сумской области. А также Карповичи, Леоновка Черниговской области, Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Берестовое, Лиман Первый, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационный удар возле Ивановки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спорного, Раздолевки, Левадного, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Авдеевки и Новобахмутовки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Великая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар, Макаровка Донецкой области, Новодаровка, Левадное, Червоное, Гуляйполе, Ольговское, Малиновка, Зализничное, Егоровка, Гуляйпольское, Малая Токмачко, Чаровное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Степное, Жеребянки, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

Также под вражеским огнем оказались Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Ольговка, Казацкое, Николаевка, Новоселка, Тягинка, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Белозер и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 районов сосредоточения живой силы, один зенитно-ракетный комплекс и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также ранее Олег Сенцов рассказал о потере Bradley и контрнаступлении в Запорожье.

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