Ворог зазнає уражень від української авіації та арештовує своїх: карта бойових дій в Україні 15 червня в режимі онлайн

Поки українські захисники продовжують відвойовувати рідні землі, російські окупанти знов шукають зрадників серед своїх. Проводять арешти серед працівників оборонної галузі та підозрюють усіх.

Однак ніщо та ніхто не здатні зупинити рух сили, яка відвоювує свободу. Тож на загарбників чекає лише поразка та розплата за усі терористичні акти, які вони поки ще вчиняють.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і досягли подальших обмежених територіальних здобутків.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — тривають бої, протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Бударки й Веселе Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області. А також Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційного удару біля Іванівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ягідного та Берхівки. Завдав авіаційних ударів біля Спірного, Роздолівки, Левадного, Краматорська, Костянтинівки та Білої Гори Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке, Південне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Авдіївки та Новобахмутівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар, Макарівка Донецької області, Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Ольгівське, Малинівка, Залізничне, Єгорівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Омельник, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Новоіванівка, Степове, Жереб’янки, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

Також під ворожим вогнем опинились Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Ольгівка, Козацьке, Миколаївка, Новосілка, Тягинка, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 районів зосередження живої сили, один зенітно-ракетний комплекс та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Також раніше Олег Сенцов розповів про втрату Bradley та контрнаступ на Запоріжжі.

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