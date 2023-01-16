Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Человек всю свою жизнь находится в постоянном поиске. Кому-то интересно узнать в чем его смысл, некоторым важнее найти того, с кем можно разделить все вечера и утра будущего.
Украинцы сейчас чаще всего находятся в поиске света. И находят его внутри себя, благодаря которому освещают путь нашим защитникам на карте боевых действий.
И даже в непроглядной темноте украинские воины продолжают двигать всю страну к победе и вечной свободе Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:
Кремль продолжает неправдиво утверждать, что Украина представляет угрозу существованию России, чтобы отклонить украинские предложения по мирному саммиту.
Кремль продолжает неправдиво утверждать, что Украина представляет угрозу существованию России, чтобы отклонить украинские предложения по мирному саммиту.
В частности, Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство подавляет религиозные свободы.
Российское руководство использует это как моральное оправдание для своего отказа вести переговоры с Украиной и, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник совершил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.
Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
В то же время минометныи и артиллерийскии обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Тернова, Хатнее и Тополя в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.
На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Красная Гора, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.
На Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Мыловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям противовоздушной обороны противника. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы российских захватчиков.
Обстрел Днепра 14 января в очередной раз доказал, что у россиян нет ничего человечного и убивают ради убийства. Разрушена девятиэтажка и ее мирные жители. Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, что это была за смертоносная ракета, которую выпустили россияне по Днепру и почему наши силы ПВО не смогли ее уничтожить.
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Фото: Getty Images