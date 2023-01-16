Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Человек всю свою жизнь находится в постоянном поиске. Кому-то интересно узнать в чем его смысл, некоторым важнее найти того, с кем можно разделить все вечера и утра будущего.

Украинцы сейчас чаще всего находятся в поиске света. И находят его внутри себя, благодаря которому освещают путь нашим защитникам на карте боевых действий.

И даже в непроглядной темноте украинские воины продолжают двигать всю страну к победе и вечной свободе Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:

Кремль продолжает неправдиво утверждать, что Украина представляет угрозу существованию России, чтобы отклонить украинские предложения по мирному саммиту.

В частности, Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство подавляет религиозные свободы.

Российское руководство использует это как моральное оправдание для своего отказа вести переговоры с Украиной и, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 16 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник совершил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время минометныи и артиллерийскии обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Тернова, Хатнее и Тополя в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Красная Гора, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

На Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Мыловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям противовоздушной обороны противника. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Обстрел Днепра 14 января в очередной раз доказал, что у россиян нет ничего человечного и убивают ради убийства. Разрушена девятиэтажка и ее мирные жители. Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, что это была за смертоносная ракета, которую выпустили россияне по Днепру и почему наши силы ПВО не смогли ее уничтожить.

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Фото: Getty Images