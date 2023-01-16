Актуальна карта бойових дій в Україні 16 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Людина все своє життя знаходиться у постійному пошуку. Комусь цікаво дізнатись, у чому його сенс, декому важливіше знайти того, з ким можна розділити всі вечори та ранки майбутнього.

Українці зараз найчастіше знаходяться у пошуку світла. І знаходять його всередині себе, завдяки якому освітлюють шлях нашим захисникам на карті бойових дій.

Та навіть в непроглядній темряві українські воїни продовжують рухати всю країну до перемоги та вічної свободи України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику країни-агресорки:

Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту.

Зокрема, Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи.

Російське керівництво використовує це як моральне виправдання для своєї відмови вести переговори з Україною та, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили російських загарбників.

Обстріл Дніпра 14 січня вкотре довів, що росіяни не мають нічого людяного та вбивають заради вбивства. Зруйнована дев’ятиповерхівка та її мирні мешканці. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що це була за смертоносна ракета, яку випустили росіяни по Дніпру та чому наші сили ППО не змогли її знищити.

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Фото: Getty Images