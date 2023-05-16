Украина

В России глубоко обеспокоены? Карта боевых действий в Украине 16 мая в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 мая 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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Карта бойових дій в Україні 15.05.2023 онлайн
Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн
0:03:37
Як працюють сили ППО: військові показали свою роботу
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