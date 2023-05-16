В России глубоко обеспокоены? Карта боевых действий в Украине 16 мая в режиме онлайн

Каждый день на карте боевых действий наступает новый этап борьбы за независимость Украины и свободу всего мира. Но вместе с тем продолжаются российские террористические акты и обстрелы мирных городов.

Аналитики Института изучения войны уверены, что увеличение количества массированных атак россиян связано с непременно приближающимся украинским наступлением.

Эксперты предполагают, что так оккупанты только демонстрируют свой страх. Однако украинцы точно знают: что бы ни думали захватчики — им не избежать наказания за свои преступления.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что все более регулярные серии российских ударов беспилотниками и ракетами, вероятно, являются частью новой воздушной кампании в Украине. Она может быть направлена на снижение способности Украины проводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.

Российские войска использовали гораздо меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с неудачной кампанией против критической инфраструктуры Украины с осени 2022 по зиму 2023 года.

Ранее ISW оценивал, что российские войска, вероятно, израсходовали значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущем комплексе мер. Поэтому текущая российская воздушная кампания может использовать гораздо меньше этих снарядов, пытаясь сохранить оставшиеся ограниченные запасы.

Российские войска в значительной степени полагаются на запуски большого количества беспилотников Shahed иранского производства, чтобы преодолеть украинскую ПВО. Однако украинские силы более эффективны в уничтожении российских высокоточных систем, чем в предыдущей российской воздушной кампании.

Более ограниченная воздушная кампания была более регулярной, чем предыдущая. ISW ранее оценивал, что российские силы, возможно, пытаются наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы показать себя успешными в сдерживании будущих украинских контрнаступательных операций.

Предполагаемые цели и ограниченный характер этой кампании указывают на то, что российские войска немедленно обеспокоены текущими украинскими возможностями для начала контрнаступательных операций.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, нанес 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Муравьи Черниговской области, Волковка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок Сумской области. А также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречаня, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Пивничное, Петровка, Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял Степовое, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Вольное Поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области.

Между тем осуществил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Вольное Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

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