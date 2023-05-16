Глибока стурбованість у Росії? Карта бойових дій в Україні 16 травня в режимі онлайн

Щодня на карті бойових дій настає новий етап боротьби за незалежність України та свободу всього світу. Та разом з ним, продовжуються російські терористичні акти та обстріли мирних міст.

Аналітики Інституту вивчення війни впевнені, що збільшення кількості масованих атак росіян пов’язано з українським наступом, який неодмінно наближається.

Експерти припускають, що так окупанти лише демонструють свій страх. Однак українці точно знають: що б не думали загарбники — їм не уникнути покарання за свої злочини.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що дедалі регулярніші серії російських ударів безпілотниками та ракетами, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії в Україні. Вона може бути спрямована на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі.

Російські війська використали значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з невдалою кампанією проти критичної інфраструктури України з осені 2022 року до зими 2023 року.

Раніше ISW оцінював, що російські війська, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередньому комплексі заходів. Тому поточна російська повітряна кампанія може використовувати набагато менше цих снарядів, намагаючись зберегти обмежені запаси, що залишилися.

Натомість російські війська значною мірою покладаються на запуски великої кількості безпілотників Shahed іранського виробництва, щоб подолати українську ППО. Проте українські сили більш ефективні у знищенні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії.

Більш обмежена повітряна кампанія наразі була більш регулярною, ніж попередня. ISW раніше оцінював, що російські сили, можливо, намагаються завдавати майже щоденних серій ударів, щоб показати себе успішними у стримуванні майбутніх українських контрнаступальних операцій.

Передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська негайно стурбовані поточними українськими можливостями для початку контрнаступальних операцій.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав два ракетні удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Мурав’ї Чернігівської області, Вовківка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Степок Сумської області. А також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області й Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут.

До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області та Станіслав Херсонської області.

Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Віднедавна, на тимчасово захопленій території Запорізької області, особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільнити із робочих місць з подальшим переслідуванням.

З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму, оперативними групами МВС та ФСБ проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах. У першу чергу перевірці підлягають кримські татари.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також сім — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю розповів про кремлівську верхівку, питання існування колоній Росії, що буде зі зброєю України після перемоги та помилки в розбудові української державності. Читай детально в нашому матеріалі за посиланням.

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