Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

Это была ночь, когда мы встретились с врагом лицом к лицу. Четыре утра и громкие взрывы. Он боялся взглянуть в глаза своему оппоненту. Прошел уже почти год, а он пытается выключить свет, чтобы снова не видеть наш огонь, освещающий путь на карте боевых действий.

Нам тогда не было страшно. Может быть, немного тревожно. Кому было бы спокойно от взгляда в неизвестность?

Мы до сих пор не знаем, что ждет нас завтра: встреча с друзьями или со своей гибелью от вражеского снаряда. Однако мы уверены в одном — сегодня мы снова стали ближе к победе Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессорки:

Кремль, вероятно, готовится осуществить решительное стратегическое действие в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть инициативу и положить конец нынешнему ряду операционных успехов Украины.

Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил.

Российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования и пытаются восстановить оборонно-промышленную базу.

Также Кремль ужесточает российское информационное пространство для поддержки войны.

Усилия РФ подготовиться к вероятным решительным стратегическим действиям в 2023 году не исключают попытки Кремля создать условия для продолжительной войны.

Кремль сохраняет свои максималистские цели по захвату всей Украины, несмотря на неудачное ведение войны на сегодняшний день.

Поэтому российские силы остаются опасными, и Украина нуждается в постоянной поддержке западных партнеров.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 17 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов и произвели более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Вместе с тем, 16 января, вблизи украинской границы, началось совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран.

Таким образом, под видом совместних учений противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси.

В то же время, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более тридцати населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополи Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка в Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более десяти населенных пунктов. Среди них — Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Раздолевка, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Пивничное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное, Гуляйполе и Каменское в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловки, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Львовое, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомис и Херсон.

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По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области, 15 января, во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли двое гражданских.

В населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

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