Актуальна карта бойових дій в Україні 17 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW

Це була ніч, коли ми зустрілись з ворогом віч-на-віч. Четверта ранку і гучні вибухи. Він боявся подивитись у вічі своєму опоненту. Минув вже майже рік, а він намагається вимкнути світло, щоб знову не бачити нашого вогню, що освітлює шлях на карті бойових дій.

Нам не було страшно тоді. Можливо, трохи тривожно. Кому б було спокійно від погляду у невідомість?

Ми й досі не знаємо, що чекає на нас завтра: зустріч із друзями, чи зі своєю загибеллю від ворожого снаряду. Однак ми впевнені в одному — сьогодні ми знову стали ближчими на день до перемоги України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-агресорки:

Кремль, ймовірно, готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом наступних шести місяців, щоб повернути ініціативу та покласти край нинішній низці операційних успіхів України.

Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил.

Російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання та намагаються відновити свою оборонно-промислову базу.

Також Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни.

Зусилля РФ підготуватися до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році не виключають спроби Кремля створити умови для тривалої війни.

Кремль зберігає свої максималістські цілі щодо захоплення всієї України, незважаючи на невдале ведення війни на сьогоднішній день.

Тому російські сили залишаються небезпечними, і Україна потребує постійної підтримки західних партнерів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом з тим, 16 січня, поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн.

Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі.

Водночас, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад десять населених пунктів. Серед них — Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

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За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області, 15 січня, під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

У населених пунктах тимчасово окупованої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

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