Продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике врага: карта боевых действий в Украине 17 марта в режиме онлайн

Надеемся, что совсем скоро мы будем видеть изменения на карте боевых действий в нашу пользу. На Рамштайн-10 страны-партнеры сообщили о передаче систем ПВО и танков нашей стране. А Польша заявила, что в ближайшие дни в Украину прибудут первые четыре МиГ-29.

Наши военные прилагают титанические усилия, защищая нашу страну. Каждый день они радуют нас новостями об уничтоженной вражеской технике и личном составе.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп российских операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями.

Кроме того, похоже, что общее наступление группы Вагнера на Бахмут приближается к кульминации. Но российские войска продолжали продвижение в районе Бахмута и вели наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 17 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес два ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфинское, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемещено, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфинское, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемещено, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.

направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовник и Днепровское Херсонской области и Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага.

Российские военные с первого дня полномасштабного вторжения наносят удары по гражданским объектам. Ранее мы рассказывали, как оккупанты обстреляли интернат в Харькове.

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