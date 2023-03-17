Продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике врага: карта боевых действий в Украине 17 марта в режиме онлайн

Надеемся, что совсем скоро мы будем видеть изменения на карте боевых действий в нашу пользу. На Рамштайн-10 страны-партнеры сообщили о передаче систем ПВО и танков нашей стране. А Польша заявила, что в ближайшие дни в Украину прибудут первые четыре МиГ-29.
Наши военные прилагают титанические усилия, защищая нашу страну. Каждый день они радуют нас новостями об уничтоженной вражеской технике и личном составе.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп российских операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями.
Кроме того, похоже, что общее наступление группы Вагнера на Бахмут приближается к кульминации. Но российские войска продолжали продвижение в районе Бахмута и вели наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес два ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага.
Российские военные с первого дня полномасштабного вторжения наносят удары по гражданским объектам. Ранее мы рассказывали, как оккупанты обстреляли интернат в Харькове.
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